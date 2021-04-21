"Я пришла к тебе, мой сладкий!": вдова Николая Караченцова бросилась на шею Вячеславу Зайцеву

Людмила Поргина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вдова Николая Караченцова много лет дружит с Вячеславом Зайцевым. Людмила Поргина не могла пропустить шоу с участием модельера.

Вдова Николая Караченцова не понаслышке знает, что такое ухаживать за тяжело больным человеком. Людмила Поргина много лет буквально пылинки сдувала со своего знаменитого супруга. Зная, в каком состоянии сейчас находится Вячеслав Зайцев, 72-летняя актриса решила поддержать его на шоу.

Когда ведущий Дмитрий Борисов пригласил в студию Людмилу Андреевну, та не заставила себя звать дважды. Актриса стремительной походкой ворвалась в студию "Пусть говорят" на Первом канале. В этот момент полы ее светлого плаща развевались во все стороны, а черная эффектная шляпка едва не слетела с головы. "Люда Поргина! Жена народного артиста Николая Караченцова. Я пришла к тебе, мой сладкий!" - воскликнула актриса и бросилась на шею к кутюрье. Расцеловав его, Людмила Андреевна несколько раз повторила, что Вячеслав Михайлович - гений.

"Гений! Гений вообще русской красоты и одежды. Ребята! Вот это платье Славочка сшил мне на свадьбу моего сына. Колю помнишь? Он был в вот таком белом смокинге", - в этот момент Поргина потрясла подолом перед носом практически невозмутимого Зайцева и покружилась перед гостями.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Артистка сообщила, что праздничный наряд трепетно хранила долгие годы. "Коля попал в аварию, мы реанимировались, и через шесть месяцев, выйдя из комы, мы венчались. Он в своем белом смокинге, а я в этом белом платье! Это платье жизни, понимаешь! Я его не отдам никуда. Меня просил даже Саша Васильев, чтобы я отдала его в музей. Я сказала «Нет!»", - эмоционально жестикулируя тараторила звезда.

Вячеслав Михайлович слушал Поргину с улыбкой и нескрываемым изумлением. Кажется, он не слишком понимал, что происходит и зачем она здесь. Артистка же в это время уселась на подлокотник дивана, по-хозяйски обняла Зайцева и снова назвала его гением. "Я люблю тебя еще, знаешь, за что! Ты такой добрый человек! И у меня одна большая просьба: чтоб ты жил, и твое дело продолжалось. Чтобы был Дом моды. Чтобы были модели, которых нет нигде в мире", - не унималась бойкая пенсионерка.

Ранее Поргина уже хвалила ролики тиктокеров с тяжело больным Зайцевым. Семейство Гарафутдиновых регулярно наведывается в трехэтажный особняк модельера, который несколько лет страдает болезнью Паркинсона. В кадре 83-летний кутюрье сидит в инвалидном кресле, молча улыбается и будто даже не понимает, что происходит.

"Я нисколько не осуждаю Славу за то, что он снимается в этих роликах. Поймите, он гений, первый кутюрье из России, который взорвал всю Европу. За что его осуждать? За то, что он болен Паркинсоном? Разве за это можно осуждать человека?", - недоумевала близкая подруга модельера.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

По ее мнению, эти ролики лишь продлевают Зайцеву жизнь. "Правильно делает Слава, что не отказывается сниматься. Я Колю специально водила в театры, кино, чтобы он жил полноценной жизнью. Сначала все меня посылали, говорили, что я идиотка. Но потом, когда мы входили в зал, люди вставали и аплодировали стоя смелости человека жить! Так и Славе нужно внимание!", - сказала, как отрезала, вдова Караченцова.

Поргина уверена, что Зайцев снимается в роликах сознательно. "Слава все понимает, он совершенно адекватный. Говорит тихо, но все можно разобрать. Паркинсон - это не значит, что человек в полном маразме. Зайцев все соображает прекрасно. Но разве кто-то из нас застрахован от того, что у него не будет болезни Паркинсона, Альцгеймера или шизофрении?", - делилась актриса.

Артистка полагает, что Зайцев просто очень любит людей. "Он такой невероятной доброты человек! Да, у него трясется рука, он плохо ходит, но он остается человеком", - резюмировала Людмила Андреевна.