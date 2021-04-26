"Есеню заберем к себе": мама Аршавина и бывшая теща схлестнулись у Малахова

Андрей Аршавин Фото: Александр ГЛУЗ

Бывшая жена Андрея Аршавина выписалась из больницы и тут же приехала на шоу к Андрею Малахову. Алису Казьмину сопровождала мама Наталия Сарычева. Женщины лицом к лицу схлестнулись с родительницей футболиста Татьяной Ивановной.

Мама бывшей жены Андрея Аршавина прилюдно набросилась на бывшую сватью с обвинениями. Мол, футболист и Татьяна Ивановна давно не интересуются судьбой дочки и внучки Есени. "Ты никогда не думала о том, что Алиса очень тяжело болеет, я тоже уже в возрасте. Сейчас, к примеру, сдам, буду плохо себя чувствовать. А как же ребенок?", - поинтересовалась Наталья Сарычева.

Фото: "Андрей Малахов. Прямой эфир", Россия 1

"Есеню заберем к себе", - решительно ответила Татьяна Аршавина.

Но Сарычеву этот ответ не устроил. Она заявила: "Случись что, Есеня попадет в приют".

У Татьяны Ивановны накопилось много вопросов к бывшей невестке. Мама Аршавина настаивает на том, чтобы Алиса вернула украденное. "Вы должны нам все компенсировать. Все, что она украла. И тогда мы будем жить нормально. Все дело в этой травле жуткой… Она чуть со свету нас не сжила. Я до сих пор это хлебаю! Вы думаете, я не болею? Где я лежала, вы не знаете! Два месяца помирала! Когда мы жили тут как на войне, никому дела не было", - отметила женщина на съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Она напомнила, что Алиса буквально вымогала деньги у ее знаменитого сына. По мнению Татьяны Ивановны, болезнь, которой страдает экс-невестка, своеобразная кара за ее поведение. Мама футболиста в очередной раз потребовало от Казьминой вернуть дом, который та незаконно захватила и наотрез отказывается съезжать. "Пока вы не признаетесь, что украли миллион долларов, нам придется действовать через следствие. Она даже при Андрюше столько жрала наркотиков, это он еще об этом молчит. Он неврастеником приехал", - заявила Аршавина.

На уточнение Сарычевой, что это были не наркотики, а обезболивающие, Татьяна Ивановна парировала: "Я никогда в жизни так страшно не жила, как во время общения с вашей Алисой. Такого ужаса я в своей жизни никогда не видела, чтобы у меня руки тряслись".

Фото: "Андрей Малахов. Прямой эфир", Россия 1

Сама Казьмина в очередной раз заговорила о своем страшном недуге. На ее теле проявились некротические язвы, болят и кровоточат ноги. "Я должна каждый день ездить на перевязки, нельзя надевать красивую обувь - больно очень. На второй ноге у меня тоже язва, просто не прорвало еще. Я просто хочу, чтобы ко мне не липли больше болезни, чтобы это закончилось все. Когда я вышла из больницы, думала, что начну делать нос. Но опять все откладывается на два-три месяца", - сокрушается многодетная мать.

По мнению женщины, на нее могли навести порчу. "Нагнали какую-то черную силу, и никакое раскаяние, никакое покаяние тут не поможет. Тут надо человеку остановиться", - отметила она.

Шатенка во всем винит бывшую свекровь. Она уверена, что ее ненаглядный Андрей ушел от нее, находясь под маминым влиянием. "Может, это секта... Она его туда подтянула. В Казахстане еще начались раздоры. Они были колдовские. Он изменился... Просто стал холодный, зашуганный", - поделилась Алиса. Андрей Малахов при этих словах всплеснул руками и ахнул.