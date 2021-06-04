Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды4 июня 2021 15:57

«Он теперь тут не один»: С кем в квартире Валентины Легкоступовой живет ее вдовец

Соседи певицы в шоке: дети оказались на улице из-за мужа «сорокодневки»
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года при весьма странных обстоятельствах

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года при весьма странных обстоятельствах

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В августе исполнится ровно года со дня смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Исполнительницы хита «Ягода-малина» не стало 14 августа 2020 года при весьма странных обстоятельствах. Через три недели после третьей свадьбы вместе с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, она попала в наркологическую клинику. Именно там она впала в кому и, как выяснилось позже, причиной стала закрытая черепно-мозговая травма. Все это время тянется доследственная проверка. Было проведено несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу. Судмедэксперты не могут сойтись во мнении и с точностью установить характер повреждения. Что это было удар по голове или падение, до сих не установлено.

Напомним, дети певицы Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов с первых дней подозревали, что к смерти мамы может быть причастен ее муж. Сам Юрий Фирсов вину отрицал и уверял, что жена просто упала в ванной комнате. Вслед за скандальными разбирательствами последовал раздел имущества.

Одним из первых в права вступил вдовец, которого из-за продолжительности их с Легкоступовой совместной жизни в 40 дней, прозвали «мужем-сорокодневкой». Два месяца назад он сменил замки в двухкомнатной квартире певицы и заселился на жилплощадь, в которой ему принадлежит лишь четверть. На днях стало известно, что там он теперь живет не один.

- Мы просто в шоке, что он в квартире Вали живет, да теперь еще и не один. Дети ее тут и не появляются. А вот старший сын Фирсова, Даниил поселился в квартире. Вижу его тут почти каждый день, - рассказал «КП» соседка семьи Легкоступовых Анна Иволгина.

По словам соседей, сам Фирсов продолжает злоупотреблять спиртными напитками.

- Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу, - заверил «КП» Даниил Фирсов.

Тем временем младший сын Валентины Легкоступовой, который до смерти мамы жил в этой квартире, вынужден снимать жилье.

- Матвей нашел работу и сейчас живет самостоятельно. Он сам оплачивает аренду квартиры, - рассказала «КП» Анэтта Бриль, певица, дочка Валентины Легкоступовой.

О том, что Матвею приходится ютиться по съемным углам, Фирсов узнал от «Комсомолки».

- Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против, - такой выход из положения предложил яхтсмен.

Однако, возвращаться к отчиму Матвей не планирует. Напомним, еще до смерти певицы, отношения с Фирсовым не сложились. По словам Матвея, отчим выгонял его их квартиры мамы и однажды выломал дверь в его комнату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед замужеством купила евро на 14 миллионов рублей: куда пропали деньги Валентины Легкоступовой

"Комсомолка" публикует выписки с банковских счетов певицы (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: скандалВалентина Легкоступова: досье KP.RU