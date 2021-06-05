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Звезды5 июня 2021 19:00

"Стыдно!": скандальный памятник на могиле Галины Волчек спрятали от публики

Знаменитый худрук театра "Современник" похоронена на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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Памятник раздора на могиле Галины Волчек накрыли брезентовым чехлом.

Памятник раздора на могиле Галины Волчек накрыли брезентовым чехлом.

Фото: Instagram.com

Вторые сутки не утихает скандал с памятником на могиле худрука театра "Современник" Галины Волчек. Монумент на Новодевичьем кладбище возмутил общественность. Шокированная публика характеризует мраморно-стальное изваяние кратко "стыдно", "кошмар" и "ужас". Вероятно, из-за реакции поклонников памятник решено было спрятать от любопытных глаз.

Памятник раздора на могиле Галины Волчек накрыли брезентовым чехлом. Свежими фотографиями с Новодевичьего кладбища поделился актер Станислав Садальский. "Этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом", - написал он в блоге.

Неизвестно, по какой причине работники погоста спрятали монумент. Артист предполагает, что это было сделано из-за скандала, который разгорелся после того, как он разместил в блоге серию снимков стелы. Мраморная стела с бронзовым бюстом Волчек народу не понравилась.

Сын режиссера Денис Евстигнеев пока не дает комментариев по поводу шумихи, связанной с могилой его матери. Зато высказалась актриса Яна Поплавская. Она поддержала тех, кто недоволен тем, как выглядит установленная стела и бронзовый бюст, упрекнув скульптура в непрофессионализме.

Женщина заявила, что ей стыдно смотреть на то, в каком виде увековечили кумира миллионов. Актриса сказала, что у нее "волосы встали дыбом", когда она увидела скульптуру, и назвала это глумлением над памятью Галины Борисовны.

"Я думаю, что даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знал весь мир. Галина Борисовна Волчек - ее действительно знали и уважали все. Гений театра и кино, воистину народная артистка. У меня волосы встали дыбом, когда я увидела то, как решили увековечить ее память. Простите, но лучше бы оставили самую простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно. А это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры, это отражение того, что людям стало наплевать на совесть, ответственность и уважение к святому и светлому", - не сдержалась артистка.

В свою очередь, скульптор Григорий Франгулян, являющийся автором памятника Волчек, появление чехла на скульптурном изображении объяснил следующим образом: "Может быть, перед открытием просто".

Он также пояснил художественный замысел своего детища. "Там концепция достаточно простая. Колонна «Современника», сцена внизу. И молодая Волчек. Юная. Которую многие не знают. Это было желание сына. Сделать ее молодой, ей там лет 30. Я работал по очень известному снимку, который стоял на могиле долгое время. Это любимая фотография ее сына. В молодости она была такая. По-моему, памятник прекрасен", - ответил Франгулян своим критикам.

Он огорчен, что публика не поняла его творческую задумку. "Это бронза и мрамор. Белое - это колонна. А бронза - она такого цвета, это трепетный материал, передающий нюансы. Замысел был согласован с родственниками. Мне досадно, что люди, не разобравшись, начинают пасквили писать. Единственное могу сказать, чем больше ругают, тем больше интереса. Поэтому я могу только радоваться, что кому-то не нравится. Сильно не нравится, значит - сильная вещь", - резюмировал скульптор.

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