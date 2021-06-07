Дмитрий Песков: В нашей стране украинцы всегда желанные гости

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, вы вчера комментировали ситуацию с формой Украины, где появился силуэт Крыма. Вы сказали, что все вопросы регулирует УЕФА. А там неофициально уже заявили, что нарушений по форме нет. А был ли запрос с нашей стороны? Мы ждем каких-то официальных ответов или реакций от УЕФА?

- Нет, мне неизвестно о том, что были какие-то запросы. Это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов этого чемпионата. Это не наша прерогатива. Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА, они очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний. Ну, на этот раз, вот видите… Пока мы не имеем никакой официальной реакции, потому что какой-то источник… вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источников. Давайте дождемся какой-то официальной реакции.

- А скажите, Дмитрий Сергеевич, а, может, нам тоже стоит что-то патриотическое нарисовать на футболках?

- А зачем нам рисовать? У нас все есть.

- Сборные России и Украины уже несколько лет разводят в разные турнирах при жеребьевке, но ведь на Евро мы можем встретиться с ними в плей-офф. Не подстегнет ли это политическую напряженность? (Да и сборная Украины может попасть на четвертьфинал в Санкт-Петербург.)

- Не подстегнет. Спорт – есть спорт. И не нужно, по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Мы всегда были против этого. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. И, по крайней мере, в нашей стране украинцы всегда желанные гости.

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