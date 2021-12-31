В ООН оценили переговоры Путина и Байдена

Ожидается, что детальные итоги переговоров будут официально объявлены в ближайшее время Фото: REUTERS

В Организации Объединенных Наций заявили о положительной оценке состоявшихся накануне телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена.

– Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН, – заявила помощница официального представителя Генсека Организации Флоренция Сото Ниньо.

Ожидается, что детальные итоги переговоров будут официально объявлены в ближайшее время. Пока же известно, что в ходе разговора президентов был затронут вопрос о гарантиях исключения продвижения НАТО на восток, а также о неразмещении систем вооружения альянса вблизи российских границ.

Также российский лидер указал своему американскому коллеге, что в случае введения со стороны США обещанных «беспрецедентных санкций», не исключен вариант полного разрыва отношений между странами. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, таким образом президент России ответил на заявление Байдена о возможных санкциях в случае эскалации на украинской границе.

– Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще, – заявил Ушаков.

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