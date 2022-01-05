Сергей Станкевич: Казахстан шатается. Но не упадёт

Казахстан шатается. Но не упадёт Фото: REUTERS

- Сергей Борисович, как вы считаете, «майдан» в Казахстане – то есть, взрыв народного недовольства – чем спровоцирован?

- На поверхности достаточно локальный конфликт по поводу газовых цен. Основные события происходят в Мангистауской области (это бывшая Мангышлакская), которая является основным газо- и нефтедобывающим регионом в Казахстане.

-Почему именно цены на газ стали «запалом» для волнений?

- В Казахстане огромные расстояния между населенными пунктами: 200-300 километров друг от друга. Люди ездят на микроавтобусах, автобусах, машинах, это самый дешевый, доступный способ транспортировки. И почти все машины работают на газе. Это так называемый СУГ (сжиженный углеводородный газ), известный нам как пропан-бутан. И до сих пор цены на это топливо были в 2-3 раза ниже, чем, например, в России, Белоруссии и Украине. И в самом Казахстане, и в приграничных с ним районах соседних стран даже сложился очень выгодный бизнес: покупать в Казахстане газ в баллонах и перепродавать, получая до 200-300% прибыли.

- Я сам родом из Оренбургской области, которая граничит с Казахстаном, поэтому очень хорошо все это знаю.

- Совершенно верно, ближайшая к казахам область России– Оренбургская, где тоже газ «в почете», в том числе и в домах, куда не подведено трубное топливо. А за такой прибылью в 200-300% можно и издалека приехать. И на этом бизнесе сложились целые клановые организации. Местное руководство, местная администрация (кстати, с разрешения правительства Казахстана) решили этот бизнес «прижать», и это решение стало неосторожным, непродуманным шагом. То есть неуклюжей была реализация решения: биржевые торги происходят там в раз в неделю или даже в две недели, на них оптом заправки закупают этот самый газ. И поскольку цены на бирже высокие, то заправкам ничего не остается, как тоже поднять планку. В итоге цена на газ выросла в 2 раза: с 60 до 120 тенге, а в рублях это с 10 до 20 рублей за литр. И хотя по сравнению с ценами в России или, например, на Украине, цифра вроде бы небольшая, но для казахов такой скачок оказался очень чувствительным.

- Но , как сообщают СМИ, недовольством ценами на газ демонстранты не ограничились.

- Тем не менее, реакция была быстрая, сначала в самой этой Мангистауской области. Знакомые нам города Актау, Атырау, Жанаозен (раньше эти города носили названия Шевченко, Гурьев, Новый Узень). Люди сначала потребовали снизить цены на газ до 50 тенге, а потом, когда немедленно это было им обещано (надо отдать должное), стали повышать «ставки», перекрывать дороги. События перекинулись в Алма-Ату, в Нурсултан, нынешнюю столицу Казахстана, и уже зазвучали требования отставки правительства.

- Лично меня тревожит то, что появились тревожные лозунги типа, «Русские, убирайтесь» и «Старик, уходи». Понятно, кого они имеют в виду под «стариком» - экс-президента, а ныне главу Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Да. Ну, эти лозунги не новые. И надо понять следующее. Есть глубинная некоторая причина волнений. В Казахстане очень высокая рождаемость. Потому происходит быстрый рост числа молодежи в сельской местности. Причем, молодежи самого опасного возраста (17-18 лет). Этим юношам делать нечего – недостаточно рабочих мест для этой группы населения, они в большинстве малообразованны, у них нет никаких путей эффективной социализации, встраивания в общество, и они легко поддаются на любые протестные призывы, особенно националистического толка. Эту молодежь легко зажечь с полуоборота. И вот различного рода силы, местные кланы этим пользуются.

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- То есть мы наблюдаем классический сценарий «цветной» революции?

- Я не вижу пока, чтобы был какой-то общенациональный сценарий «цветной» революции. Скорее всего, здесь все-таки превалируют экономические причины – сохранить выгодную перепродажу газа, на которой зарабатывали довольно многие локальные кланы. Но, может быть, мы не всё пока видим. Ясно, что центральная власть реагировала достаточно спокойно, эффективно. Благодаря тому, что введено чрезвычайное положение в двух местах (Мангистауская область, центр конфликта, и Алматы), довольно быстро были прекращены волнения в столице, Нурсултане. Собственно, сегодня к утру уже ситуация стабилизирована, но чрезвычайное положение сохраняется, комендантский час на ночь остается. Правительство подало в отставку, президент отставку принял, но все остались на своих местах в качестве исполняющих обязанности.

Я думаю, что недели через две президент одного-двух министров поменяет, а в целом правительство оставит в прежнем составе. Как успокоительный жест это тоже сработает. То есть реакция власти Казахстана грамотная, и, в отличие от событий, скажем, 2011 года в Жанаозене, обошлось без стрельбы, без привлечения армии. И я думаю, что этим все и закончится.

- Напомните, что там было, в 2011-м?

- Были забастовки, попытки захвата протестующими местных администраций. И там были жертвы человеческие. Власти применили силу, дошло все-таки до стрельбы в отдельных местах, и были человеческие жертвы. Видно, что власть сделала выводы. За прошедшие 10 лет создана и обучена национальная гвардия, она вполне профессионально сработала, никаких тяжелых последствий для страны пока не наблюдается.

Тут что важно? Важно понять, с этой быстро растущей молодежной группой граждан, с этим «социальным динамитом» все равно что-то придется системно делать. Надо создавать рабочие места, надо давать им возможность встраиваться в жизнь общества. И, конечно, людям нужна определенная идеологическая «обработка». Потому что появление какой-то систематической националистической, радикальной пропаганды, особенно заточенной против русского населения, это провоцирование чего-то более серьезного, чем волнения по поводу цены на газ. Это может привести к значительному расколу в обществе, который потребует более активных мер, и который, конечно, перед Россией ставит серьезный вопрос. Пока у нас повода для большого беспокойства нет, но на будущее, стратегически, несомненно, политику надо продумать.

- Два года назад в Казахстане письменность перевели на латиницу. Это каким-то образом влияет на настроения в обществе, является ли звонком о перемене идеологических и политических установок?

- Ну, разговоры на эту тему довольно давно ведутся. Языковая реформа осуществляется последние лет 20, наверное, в несколько этапов, но всякий раз то активизируется, то замирает. Пока в основном разве что слово «полиция» латиницей пишут, ну и, конечно, периодически эта латиница где-то появляется, где-то исчезает. Главное, не нужно ничего насильственно, искусственно форсировать, как бы кто на этой теме ни пытался играть. Тревожит на самом деле то, что нет здесь какой-то окончательной позиции, она немножко шатается под воздействием каких-то текущих событий, а она шататься не должна.

- Казахстан шатается, но не упадет?

- Казахстан, как своеобразная такая «котлета», зажат между двумя «булками» – Китаем и Россией. Причем, с Россией Казахстан очень долгое время жил в одном государстве, где изучали общегосударственный русский язык, здесь жили и живут много русских людей.

- Кстати, президент страны обращается к народу на двух языках – казахском и русском.

- Это как раз демонстрация принципиальной и правильной позиции. От судьбы геополитической Казахстану никуда не деться. И здесь надо четко позиционировать себя как страну естественного казахско-русского билингвизма. На самом деле этот билингвизм, как и географическое положение - большое конкурентное преимущество, которое надо сохранять, а не делать вид, что это что-то временное. Тут нужна принципиальная позиция. И, конечно, нужно поддерживать эту дружественную линию в отношении сохранившегося русскоязычного населения.

Нельзя отступать перед племенной архаикой, перед попыткой разыграть какой-то «ордынский» сценарий, чреватый большой кровью. Сейчас страна имеет все основания для того, чтобы состояться в качестве современного высокотехнологичного, быстро растущего государства. У них там замечательные программы образования молодежи в лучших вузах мира. Я общался с представителями, которые прошли эту подготовку. Это люди, говорящие на нескольких языках, они блестяще владеют знаниями по экономике, обладают стратегическим мышлением. С такой прекрасной плеядой новых казахстанцев страна может очень серьезно рвануть вперед именно сейчас. И ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, давать гулять племенной стихии.

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