Протесты в Казахстане: последние новости на 5 января 2022 года

5 января 2022 года в Алма-Ате на период чрезвычайного положения из-за беспорядков в Казахстане (ЧП) вводится комендантский час. Фото: REUTERS

В Казахстане 5 января продолжились протесты. Напомним, что недовольство граждан изначально было вызвано резким повышением цен на газ - с 60 до 120 тенге.

Протесты начались 2 января на западе республики, но уже к вечеру 4 января охватили почти все крупные города. Одним из главных центров стала Алма-Ата: здесь беспорядки на улицах не утихали до самого утра 4 января.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области. Он, в частности, предполагает введение комендантского часа в период с 12:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года. Кроме того, на время действия чрезвычайного положения, у жителей Алма-Аты и Мангистауской области временно изымут оружие и ограничат въезд и выезд из города и области.

5 января аналогичный указ был введен и в столице страны Нур-Султане.

Фото: REUTERS

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Президент Казахстана поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, а также заявил о необходимости качественной перезагрузки данной отрасли республики. По словам Токаева, ответственность за происходящее в Казахстане лежит на правительстве. Также будет введено временное государственное регулирование цен на газ.

ПРОТЕСТЫ В КАЗАХСТАНЕ 5 ЯНВАРЯ НЕ УТИХАЮТ

Утром 5 января глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил о стабилизации ситуации с протестами в городе. Однако, днем беспорядки вспыхнули с новой, еще большей силой.

Фото: REUTERS

На улицах Алма-Аты, Актобе и других городов вышли тысячи человек. Начались столкновения протестующих с полицией, которая применяет спецсредства. В Алма-Аты протестующим удалось ворваться в здание акимата (местной администрации) и поджечь его.

- Очень много людей, очень много взрывов шумовых гранат, очень много слезоточивого газа. Город парализован. Общественный транспорт не ходит, интернета нет. Протестующие чем только не вооружены – палками, камнями. При мне разгромили полицейскую машину, просто разнесли ее до винтика. Сейчас при мне также угнали реанимационный автомобиль «Скорой помощи», - передает с места событий спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробнее)

Как передает казахстанское издание Vласть, основные столкновения происходят на пересечении улиц Толе би и Сейфуллина, а в центре города можно услышать взрывы светошумовых гранат. Несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими. Также отмечается, что мобильный интернет по-прежнему не работает, мессенджеры заблокированы.

Фото: REUTERS

По данным властей, в ходе незаконных акций пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

ЧТО ТРЕБУЮТ ПРОТЕСТУЮЩИЕ

Активисты в казахстанском Жанаозене предъявили властям пять требований. Среди них: смена режима, проведение народных выборов, возвращение конституции 1993 года, отсутствие преследования активистов, а также приведение к власти в области человека не из системы.

Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Москва внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел, уточнив, что в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет.

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