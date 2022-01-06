Вскрылась скандальная правда о последнем муже Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина была замужем лишь однажды. Ее супругом стал музыкант Анатолий Миончинский. От него певица родила дочь Лину. Разводились они со скандалом. Артистка ему запретила общаться с с дочкой и внучкой Сашей. Второй избранник - бас-гитарист Виктор Митязов - жил на две семьи. Третий - продюсер Илья Спицын. С ним звезда рассталась в 2016 году. По слухам, разрыв с молодым красавцем был очень болезненным. Говорят, Лариса Александровна по сей день переживает расставание. Впрочем, настрадалась она и за годы брака.

Лариса Долина и Илья Спицын считались одной из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса. Ради молодого красавца - мужчина на 13 лет младше знаменитой певицы - Лариса Александровна не единожды ложилась под нож пластического хирурга.

Но в 2016 году громом среди ясного неба прогремело известие о разрыве знаменитой пары. Расставание сопровождалось скандальными подробностями. В шоу-бизнесе судачили: причиной ухода Спицына от Долиной стало то, что молодая красавица-любовница родила Илье ребенка.

Королева русского джаза предательства не простила. В свое время она разрывалась между Ильей и тогдашним супругом Виктором Митязовым, ее концертным директором. Коллеги певицы распускали слухи, что дело даже дошло до рукоприкладства. Мол, охваченный ревностью и обидой, муж побил Ларису Александровну.

Однако певица все же ушла от Виктора, подселила к себе Спицына и сделала его своим продюсером. При этом лишь близкое окружение знало, что ради Ларисы Александровны Илья оставил беременную жену - галеристку Алену Попову, пишет "Экспресс газета".

С определенного момента Спицын начал контролировать все денежные и организационные вопросы коллектива возлюбленной. "Илья, живя с Ларисой, так и не развелся с первой супругой, от которой у него растет сын в Киеве, - уверял Митязов. - Говорил, что не разводится, потому что жена не даст общаться с ребенком. Он кормил Ларису этими баснями лет пять. Жене в Киеве купил квартиру. Лина мне рассказывала: «У семьи Ильи такая мебель и такой ремонт, которых нет у нас». Еще он пляж в Ялте ей купил".

После расставания с Долиной вокруг Спицына ходили сплетни, что у него в Москве якобы есть молодая любовница, которая родила ему ребенка. "В новых отношениях у Ильи Борисовича родилась дочка Амелия, ей сейчас семь-восемь лет, - поделилась одна из знакомы мужчины. - Говорят, что с мамой маленькой дочки он отношения не оформлял и сейчас они уже не живут вместе. Но недвижимость Илья Борисович ей и наследнице благородно приобрел".