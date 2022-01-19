Уголовное дело о мошенничестве с имуществом Марии Баталовой передано в суд

Дочь актера Алексея Баталова Мария. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Почти полтора года тянется история о том, как «друзья семьи» Алексея Баталова, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, обманным путем завладели имуществом наследников народного артиста. Речь идет о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке; нежилом помещении в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 доли в четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2. Это имущество отошло актрисе Наталье Дрожжиной в сентябре 2019 года по договору-ренты, заключенному с дочерью артиста Марией Баталовой. Плюс к этому исчезли крупные суммы с российских и зарубежных счетов Баталовых, который исчисляются десятками миллионов рублей.

Полгода шли гражданские суды по этому резонансному делу. 28 апреля 2021 года Замоскворецкий суд признал договоры ренты, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительными. Фактически это решение подтвердило, что имущество Марии перешло к Дрожжиной обманным путем. После этого Наталья Дрожжина подала апелляцию. Однако Мосгорусуд оставил решение Замосковорецкого суда без изменений.

На этом история с возвратом квартир не закончилась. На квартиры был наложен арест в качестве обеспечительных мер по уголовному делу. 17 декабря Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества Марии Баталовой. Но документы до сих пор не поступили в Россреестр.

- Суд лишь недавно направил в Россреестр постановление о снятии ареста. После этого мы сможем переоформить квартиры на Марию, - сказал нам адвокат Баталовых Сергей Лукин. – Правда наши оппоненты подали кассационную жалобу на решение суда. Они все еще надеются что-то изменить. Кассацию будут рассматривать 25 января.

После Нового года уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых, в котором обвиняются Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, было передано в Замосковорецкий суд.

- Мы пока точно не знаем, когда начнется уголовный процесс, - сказал нам Сергей Лукин. – Не могу сделать никаких прогнозов. Уголовное дело насчитывает 18 томов. Судья должен ознакомиться с материалами. Со стороны обвиняемых никто на нас не выходил. Я думаю, они уверены в том, что их оправдают. Надеются, что Кассационный суд отменит решение Московского городского и Замосковорецкого суда. Давайте подождем еще неделю, тогда многое станет ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова Алексея Баталова: «Мы счастливы, что вернули квартиры. Маша распорядится ими как православный человек, никого не обидит»

В пятницу, 17 декабря, Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества дочери народного артиста Марии Баталовой (подробнее)

Вскрылись новые подробности дела о миллионах, пропавших со счетов Алексея Баталова

Цивин и Дрожжина украли у семьи 30 миллионов рублей - так считают юристы (подробнее)