За что Марк Захаров так и не простил Ирину Алферову

Ирина Алферова. Фото: EAST NEWS

Ирина Алферова отдала театру «Ленком» 17 лет. Однако многие годы актрисе доставались лишь второстепенные роли. Недавно близкий друг бывшего мужа артистки Александра Абдулова рассказал, почему знаменитый Марк Захаров так и не сделал из звезды фильмов "Хождение по мукам" и "С любимыми не расставайтесь" приму.

Ирина Алферова пришла в "Ленком" известной на всю страну актрисой. К тому времени она вовсю снималась и телезрители ее буквально боготворили. "Я очень хорошо помню свой первый приход в театр. Шел спектакль "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты". Ни с кем в театре я еще не была знакома, но буквально с первого вздоха ощутила какое-то внутреннее покалывание и безумную влюбленность в спектакль и его атмосферу", - вспоминала артистка.

А потом, по ее словам, она увидела своего будущего мужа Александра Абдулова. Влюбилась с первого взгляда. "Увидела на сцене главного героя, его огромную руку, скользящую по партнерше, и будто растворилась в этом образе… В энергии, исходящей от этой руки, было все: и страсть, и надежность, и что-то такое, что мне было нужно в этой жизни. Так что в своего будущего мужа я влюбилась в первую же секунду. Мне вообще нравятся мужчины, подобные Грею в "Алых парусах", способные удивлять, дарить мечту, предвосхищать желания. Как раз таким человеком был Саша Абдулов…", - говорила Алферова.

Однако работы в театре ей катастрофически не хватало. И тому были причины.

Когда в 1976 году Абдулов и Алферова познакомились, то между ними сразу вспыхнул роман. "Она была уже известной актрисой, когда поступила в труппу. Все ее знали по главной роли в сериале «Хождение по мукам»", - вспоминал друг Абдулова - Александр Карнаушкин.

Казалось, главные роли талантливой артистке обеспечены. Но произошел случай, после которого Марк Захаров устроил жесткую выволочку Абдулову и Алферовой. Они летели на гастроли отдельным рейсом и появились за полчаса до спектакля. Режиссер был крайне недоволен таким отношением. "Марк Анатольевич устроил собрание и сказал: «Знаете, Ирина, вы прекрасно смотритесь на экране, и я не сомневаюсь, что вас будут снимать в кино. В Москве есть Театр киноактера - вот туда и идите. В нашем театре вы работать не будете", - привел слова мэтра Карнаушкин.

Что касается Абдулова, то с ним режиссер был гораздо мягче: "Александр Гавриилович, я вам того же сказать не могу, вы достаточно много сделали для театра, но я подумаю над нашим дальнейшим сотрудничеством и распределением ролей".

Так случилось, что слово, данное Алферовой, руководитель "Ленкома" сдержал. Судьба актрисы, как известно, в театре сложилась незавидно. Артистка ушла из труппы в тот же год, когда рассталась с Абдуловым.

По воле случая в 2002 году, через девять лет после развода, Алферова и Абдулов стали партнерами на ленкомовских подмостках, когда одно из театральных фойе преобразовали в небольшой зрительный зал с открытой сценой. Они играли вместе в спектакле "Карманный театр".