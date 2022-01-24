9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой нашли подходящее заведение для обучения. Вот что ответил ее папа

Папа Алисы вряд ли согласится отдавать дочь в Школу юных психологов

Девятилетняя первокурсница факультета психологии Алиса Теплякова все еще студентка МГУ. Да, зимнюю сессию девочка завалила, но в феврале у нее будет возможность пересдать три экзамена и все зачеты. Тем не менее эксперты уже сейчас, не дожидаясь итогов пересдачи, говорят, что обучение ребенка нужно осуществлять по-другому и не в формате академического высшего образования в МГУ.

Жесткую позицию занял Александр Асмолов - академик Российской академии образования, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, член СПЧ (Совет по правам человека при Президенте РФ): ситуацию с обучением Алисы в высшей школе назвал трагической историей и «жестоким экспериментом с серьезными рисками для развития личности несовершеннолетнего ребенка», который необходимо приостановить. Об этом Александр Григорьевич написал в открытом послании главе СПЧ Валерию Фадееву и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, и именно от этих ведомств ожидаются какие-то конкретные шаги и предложения.

Где же может продолжить обучение Алиса? В недавнем комментарии kp.ru Александр Асмолов подчеркнул: девочка должна учиться там, где ей предоставят индивидуальную программу развития личности, соответствующую ее уровню. Но такое место «нужно искать». А сегодня в числе возможных вариантов прозвучала Школа юного психолога (ШЮП) при факультете психологии МГУ.

При вузе в рамках дополнительного образования для школьников действует порядка сорока подобных школ, курсов, кружков по разным предметам и направлениям: математика, физика, информатика, медицина… В ШЮП, подчеркивают ее создатели, не готовят к поступлению на психфак, а знакомят с практическими и теоретическими аспектами современной психологии в виде дискуссионно-игровых занятий и тем самым помогают ученикам точно понять, хотят ли они становиться профессиональными психологами. Занимаются с ними студенты и аспиранты психфака, занятия раз в неделю, программа рассчитана на три года, обучение платное (на сайте школы указана плата в 15 тысяч рублей за год). Принимают учеников 8-11 классов.

Алисе, получается, рановато. Да и, по правилам школы, у них нельзя ускоряться и перескакивать через ступеньку, как любят Тепляковы. И что — даже пытаться нечего? В пресс-службе психфака нам сказали, что по поводу поступления Алисы в ШЮП даже речь пока не шла. Сейчас в Школе юных психологов таких юных, как Алиса, нет. Но и строгих правил касательно возраста там тоже нет – все регулируется с точки зрения здравого смысла. То есть, как мы поняли, юному гению психологии скорее всего посоветуют подрасти, но могут разрешить попытать счастья и пройти вступительное тестирование.

Вот только папа Алисы вряд ли согласится отдавать дочь в Школу юных психологов. В семейном блоге в «ЖЖ» Евгений Тепляков уже выдал язвительный пассаж по поводу ШЮП: мол, студенты-недоучки там читают одну лекцию в неделю. И это, конечно, не уровень его старшей дочери, которая «сейчас продолжает учиться: читает вузовские учебники по матанализу, линейной алгебре, статистике, возрастной психологии, социальной, психологии влияния, коммуникаций, СМИ, анатомии, культурологии, философии».

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