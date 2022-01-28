«Он и пианист еще» - Лавров раздавил шутками Зеленского и Столтенберга

И вот "никогда не улыбающийся" и "не знающий шуток" министр Лавров, побеседовал с руководителями ведущих российских СМИ, в том числе «Комсомольской правды»

Французская газета "Ле Фигаро" опубликовала статью о Сергее Лаврове под заголовком "Бескомпромиссный дипломат". В ней утверждается, в частности, что главе МИД России не подвластно чувство юмора, а "его лицо без всякого намека на улыбку напоминает образы времен Холодной войны".

Представитель МИД Мария Захарова в ответ разместила ролик с подборкой фото "никогда не улыбавшегося" Лаврова, запечатлевших его не просто улыбающимся, но и буквально хохочущим.

И вот "никогда не улыбающийся" и "не знающий шуток" министр Лавров, побеседовал с руководителями ведущих российских СМИ, в том числе «Комсомольской правды».

- Сергей Викторович, почему с Зеленским не общаемся? - спросил Лаврова главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. – Он же наш, комсомолец бывший, воспитанник Первого канала.

- Он и пианист еще, - невозмутимо уточнил Лавров, явно намекая на известный номер "Оригинальное исполнение на рояле", где Зеленский, спустив штаны, изображал игру на клавишах не руками, а своим мужским инструментом. Этот ролик до сих пор гуляет по интернету. Впрочем, потом Лавров уже совершенно серьезно добавил, что Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию росийско-украинских отношений, но что касается урегулирования в Донбассе, это Зеленскому надо адресовать свои вопросы к Донецку и Луганску и отвечать на вопросы оттуда.

- Сергей Викторович, вы дипломат. Вы никогда так не сформулируете, как я сейчас, но я журналист, могу себе позволить, - начала свой вопрос Маргарита Симоньян.

— Я кое-что формулировал не как дипломат, по-моему, - с напускной серьезностью поправил ее Лавров, намекнув на известный мем из двух букв, ставший одним из самых популярных в Сети.

А вот главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов напомнил Лаврову его замечание на днях, что генсек НАТО Йен Столтенберг оторвался от реальности, и заявил, что Столтенберг будет в прямом эфире его радиостанции.

- Так ему и надо, - моментально среагировал Лавров. И вряд ли эта реплика доставила Венедиктову удовольствие.

- Американцы готовы вводить санкции против руководства всей нашей страны: против вас, даже в отношении президента, - начал свое выступление Роман Бабаян, руководящий радиостанцией "Говорит Москва".

— Что значит «даже»? Я что, недостоин? – деланно возмутился Лавров и вновь не сдержал широкой улыбки.

Вы вот это называете, господа, мрачностью и "образом холодной войны"? Вот это "человек в безвыходном положении", по-вашему? Шутки, сарказм, ирония, которые, кстати не мешают абсолютно серьезно обозначать действительно важные проблемы.

У СССР был в свое время министр иностранных дел Андрей Громыко, которого на Западе обоснованно прозвали "Мистер НЕТ". Андрей Андреевич действительно редко улыбался. А вот Сергей Викторович делает это часто и с видимым удовольствием. И если он и станет новым "мистером НЕТ", то точно не из-за неулыбчивости, а скорее - из-за неприклонности в отстаивании интересов страны.

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