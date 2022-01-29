Стас Михайлов пришел после операции, Лепс и Харламов - после похудения: как звезды погуляли на празднике друга

Гарик Харламов и Сергей Бурунов — давние друзья, поэтому отдыхали вместе. Харламов еще и друга Павла Волю поддержал — пришел в одежде его бренда

В конце рабочей недели большие звезды собрались на вечеринку по поводу открытия новых проектов Эмина Агаларова. В караоке-клуб и ресторан высокой кухни пришли звезды «первого эшелона» - многие в этот вечер отдыхали семьями, с друзьями.

Филипп Киркоров, Эмин Агаларов в самых модных пиджаках 2022-го года Фото: предоставлено пресс-службой

Стас Михайлов только выписался из больницы, но пришел поддержать коллегу и товарища. Оказывается, Михайлова госпитализировали на Крещение – диагностировали аппендицит и вовремя прооперировали. Швы уже сняли и на днях выписали. Михайлов чувствует себя хорошо: «Все позади, хотел поблагодарить всех врачей, которые оперативно, быстро, четко, а главное своевременно все сделали». Стас дегустировал новинки меню ресторана высокой кухни с супругой Инной. Михайлов по традиции демонстрирует очень модную одежду – в этом году в тренде портреты знаменитых (и не очень) людей на одежде. Модно носить одежду с изображениями людей и надписями: это могут быть названия групп, хобби, имена артистов. Стас с модной задачей справился.

Стас Михайлов с супругой Инной. Певец впервые появился на мероприятии после операции

Гарик Харламов и Сергей Бурунов – главные холостяки среди наших артистов и большие весельчаки. Сергей и Гарик дружат, поэтому и на мероприятии были в одной компании. Стоит отметить, что Харламов опять похудел из-за того, что проболел гриппом все каникулы. Гарик вылечился и может похвастаться – опять минус 5 кг. Харламов придерживается правильного питания, но фрукты у него в меню постоянно – в этот вечер это были персики, так как ресторан называется Peach (с англ. - персик). Гарик пришел на мероприятие в свитшоте «Маяковский» - это бренд его друга комика Павла Воли. Очень модная вещь в этом году – стилисты советуют носить такие «записки» на одежде.

Григорий Лепс в этот вечер пел. Лепс в отличной форме – похудел и даже подкачался. После выступления музыкант оказался в компании двух дочек: Инги и Евы. Лепс сказал, что дочки его музы – караоке, где он выступил как раз называется «Divas» (в переводе с англ. – музы вдохновения). На фото Григорий с Евой. Девушка демонстрирует актуальный лук: топ под пиджак «с мужского плеча», джинсы модного кроя и сапожки «из 90-х».

Григорий Лепс с дочкой Евой Фото: предоставлено пресс-службой

Юлия Барановская пришла в платье делового кроя, благодаря чему выглядела элегантно. Телеведущая выгуляла сразу три модных тренда: платье-водолазка, комбинация цветов в одном наряде, туфли на молнии.

Юлия Барановская в очень модных туфлях на молнии Фото: предоставлено пресс-службой

Кирилл Туриченко – звезда шоу «Маска» и солист группы «Иванушки» ужинал в компании невесты Дарьи Тарасовой. Музыкант впервые вышел в свет с будущей женой – Кирилл недавно сделал Дарье предложение.

Звезда шоу «Маска» и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые вывел в свет невесту Дарью — скоро свадьба Фото: предоставлено пресс-службой

Филипп Киркоров рядом с виновником торжества Эмином Агаларовым. Про этим знаменитостям можно сверять тренды высокой моды у мужчин: бархатные и укороченные шерстяные пиджаки – главные в 2022-м году на важных мероприятиях.

Аврора оделась стильно для караоке-вечеринки, потому что вещи из 90-х вернулись на подиумы и в гардеробы модниц. Дизайнеры ведущих модных домов советуют носить брюки-клеш и соединять яркие несочетаемые (на первый взгляд) цвета в одном образе. Телеведущая прилежно выполнила эти рекомендации.