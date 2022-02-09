«Мы упали на нож»: Стали известны новые шокирующие подробности по делу убитой мужем «Мисс Кузбасс»

Эксперты установили, что найденные в лесу останки принадлежат убитой мужем "Мисс Кузбасс" Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны новые подробности по делу убитой «Мисс Кузбасс». Напомним, родные потеряли 29-летнюю Ксению Попову осенью прошлого года. В начале сентября она сообщила близким и подругам в соцсетях, что улетела отдыхать в Дубай, оставив дома в Новой Москве мужа и пятилетнюю дочь. В течение следующих нескольких месяцев Ксения не отвечала на звонки, поддерживая связь исключительно через личные сообщения в Инстаграме. В декабре 2021 года заявление об исчезновении жены написал ее супруг Александр Попов, бывший вице-мэр Новокузнецка. Однако сам он довольно быстро попал под подозрение. Выяснилось, что на самом деле Ксения границу России не пересекала. Вскоре Попов признался, что 31 августа убил жену в ссоре, расчленил и выбросил останки в реку. (И все это время переписывался от ее имени с друзьями, пытаясь создать себе алиби). Позже он изменил показания и сообщил следователям место, где зарыл тело - в лесу неподалеку от ЖК в Новой Москве, где жила семья.

Источник в правоохранительных органах рассказал kp.ru, что же эксперты обнаружили в яме.

- Уже подтверждено, что найденное тело принадлежит Ксении Поповой, - говорит наш собеседник. - И вопреки первым показаниям Александра Попова, оно не было расчленено. Однако на теле были обнаружено ножевое ранение. Точную причину смерти должны сказать судмедэксперты. Однако Попов продолжает настаивать, что жену он убил случайно. Говорит: «Мы поссорились. Начали пихать друг друга. Откуда-то возник нож и мы на него упали». То есть, по его версии, мужчины, жена напоролась на нож чуть ли не сама…

По словам источника, тело супруги Александр Попов вывез в лес на следующее утро после убийства.

При этом он продолжает утверждать, что в момент ссоры и убийства в квартире находилась их с Ксенией дочь.

- Попов говорит, что девочка сидела в своей комнате и смотрела мультики. Поэтому ничего не слышала. Осознав, что жена умерла, он прикрыл ее тело и отвез ребенка «погостить» к другу. А сам придумывал, как выйти из ситуации и не попасть в тюрьму.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зачем придумал расчленение и реку?

Дмитрий Мордвинцев, адвокат, в прошлом - следователь по особо важным делам:

- Ситуация развивалась так, что человек попал под подозрение, когда в его версии появились нестыковки. Вероятно, он понимал, что есть некие следы, которые рано или поздно приведут к нему. Возможно, человек мог еще тогда, заранее, с кем-то советоваться - с адвокатом, юристом. По совету кого-то опытного и озвучил эту глупую версию про расчлененное тело, которое выбросил в реку. Шанс найти расчлененное тело в реке спустя несколько месяцев и так-то минимален. Потому что - течение и рыба. А тут, получается, точно не нашли бы. Думаю, все было просчитано заранее. Факт исчезновения женщины очевиден, уголовное дело в любом случае возбуждают. Он признается в убийстве. Но строить обвинение на одних только показаниях, без тела, практически невозможно. Это дело, боюсь, развалилось бы еще на стадии следствия. Мужчину пришлось бы отпускать рано или поздно за недоказанностью. Ни свидетелей, ни записей убийства. А вот что побудило его в итоге все-таки выдать место захоронения? Думаю, это грамотная работа следователя, который нашел к обвиняемому подход и вывел его на чистую воду.

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