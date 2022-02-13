Еле идет и совершенно седой: Дмитрий Дибров поразил внешним видом

Полина с мужем Дмитрием Дибровым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ровно два года назад с Дмитрием Дибровым произошло несчастье. Телеведущего разбил инсульт. Рядом с ним были его близкие - четвертая жена Полина Наградова и трое сыновей. Курс лечения и реабилитации были долгими. На днях семья отметила 12-летие сына Александра. По этому случаю Полина разместила видео, которое встревожило поклонников.

Дмитрий Дибров вместе с молодой женой Полиной устроил праздник по случаю Дня рождения их старшего сына Саши. Фотографиями и видео с торжества в блоге поделилась счастливая мама. Вот только поклонники обратили внимание не столько на торжество, сколько на телеведущего.

Дмитрий предстал совершенно седым. Кроме того, он еле поспевал за Полиной, когда они выносили торт для отпрыска и его гостей. "Согнувшись под тяжестью торта, с трудом передвигая ноги, хиппующий Дибров поздравлял кого-то там с днем рождения. Рядом шла его жена, которая вполне могла бы сойти за внучку", - подметила блогер Лена Миро.

Фанаты тут же стали обсуждать видео и комментарий обозревательницы. Некоторые предположили, что Дибров "так и не оправился от инсульта". Другие сочувствуют жене 62-летнего мэтра.

Оптимисты парируют - все у супругов шикарно, а Дмитрий еще ого-го. Ведь в недавнем интервью он сам хвастался: у них с женой Полиной есть тайная комната страсти. Разница в возрасте у супругов, конечно, солидная, но не критичная: всего 30 лет.

Напомним, Дмитрий Дибров более десяти лет женат на красавице Полине Наградовой. Он начал ухаживать за Полиной, когда ей было всего 17 лет. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью. И мечтают о лапочке-дочке. Отношения в браке знаменитостей настолько прочные, что Дибров на все 100% доверяет любимой, спокойно отпускает возлюбленную на встречи с другими мужчинами.

"Вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет", - не без гордости заявлял шоумен в разговоре с Ириной Безруковой. Он также считает, что их с супругой разница в возрасте им только на руку.

Дмитрий испытывает к жене отцовские чувства и никогда не ругается с супругой. "Это невозможно! Ну как я могу с этим ребенком ругаться, о чем?", - делился Дибров. Если что-то идет не так, ему достаточно строго посмотреть на супругу.