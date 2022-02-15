Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 февраля 2022 года: украинцам предписано поднимать над всеми домами государственный флаг

Президент Зеленский объявил 16 февраля на Украине Днем Единения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане господа-товарищи читатели! Украина в последние дает такой информационный поток, что описывать все происходящее там в отдельных заметках уже невозможно. Поэтому мы решили возродить некогда популярные "Хроники украинских перемог Смутного времени" в новом виде. Встречайте новостную ленту о произошедших там самых интересных событиях в течение дня.

В НАТО? НЕ НАДО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио ВВС заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать возможной войны.

"Это возможно, — ответил он на прямой ведущего о возможности отказа Киева от вступления в НАТО. - Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать".

И тут же на Украине начался большой скандал после этих слов. Пресс-секретарь Зеленского заявил, что посла не так поняли, ведь курс в НАТО и ЕС прописан в Конституции. Представитель МИДа Украины объяснил, что слова Пристайко вырваны из контекста, а ультрапатриоты из партии Порошенко "ПЕС" потребовали немедленной отставки Пристайко с его высокого поста. Сам Пристайко тоже объяснил позже, что его не так поняли. И объяснил даже несколько раз. С каждым разом все более и более яростно.

Фактически слова посла были моментально дезавуированы Киевом. А счастье было так возможно. Тем более, что и в Британии, услышав украинского посла, явно вздохнули с облегчением.

- Если Украина примет суверенное решение, что не хочет быть членом НАТО – мы будем уважать его, — прокомментировал слова посла замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Интересно, как еще надо объявить Киеву, что даже члены НАТО не хотят видеть Украину в альянсе?

ДАЙ МИЛЛИОН!

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который своей необычайной активностью уже достал немецкие власти, о чем иногда говорят в Берлине уже прямо в лицо, вновь отличился на ниве стратегического попрошайничества.

Как пишет издание Der Spiegel, на этот раз он потребовал у ФРГ немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы ВСУ имели возможность отразить "российскую агрессию".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

- Ситуация драматическая. Сегодня мы должны быть готовы к наихудшему сценарию, - аргументировал Мельник свое требование.

Примечательно, что новая просьба поступила от украинского дипломата, работающего в Берлине, в тот день, когда на Украину на переговоры с Зеленским прилетел канцлер ФРГ Олаф Шольц. Напомним, ранее Мельник грозил Шольцу, что если тот прибудет в Киев "с пустыми руками", ему там будут, мягко говоря, совсем "не рады".

После заседания СНБО Украины, состоявшегося во второй половине дня, секретарь этой структуры Алексей Данилов фактически опроверг истерику посла Мельника, заявив, что "Киев не видит каких-либо предпосылок для вторжения РФ на Украину".

ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

Проведший с Зеленским переговоры канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции после них сообщил, что президент Украины пообещал ему заняться законами о статусе Донбасса и о тамошних местных выборах. Шольц сказал, что привез на Украину кредитных гарантий правительства ФРГ на 150 млн евро и пообещал всяческую поддержку, но вылил ведро ледяной воды, объяснив, что вопрос о членстве Украины пока не рассматривается.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве. Фото: REUTERS

Наивный какой канцлер у немцев. Знал бы он, что Зеленский перед выборами украинцам еще и не такое обещал. Но немец тоже не лыком шит, как ни терзали его журналисты, он так и не назвал, какие именно санкции Германия введет против России. И ни разу не назвал "Северный поток – 2". Как будто и не слышал о таком.

РАССТРЕЛЯТЬ! НУ ХОТЯ БЫ НЕ СЦ…ТЬ

Министры украинского правительства продемонстрировали свой патриотизм, кто как смог. Глава МВД Монастырский в видеообращении пообещал, что расстреляет всех сепаратистов.

- Если какой-то «гиркин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и каких-либо колебаний, - грозно заявил он, глядя в камеру.

А министр юстиции Малюська (это фамилия такая, как и Кулеба) опубликовал фото описавшегося щенка с грозным призывом: "Не сцять!", явно намекая на необходимость соблюдать нормы поведения в эти беспокойные времена.

Я ВАМ СПОЮ…

По занавес дня Зеленский подписал Указ о праздновании 16-го февраля, на который Запад назначил начало "вторжения России" Дня Единения. В этот новый праздник всем украинцам предписано в 10-00 по местному времени поднимать над всеми зданиями и домами государственный флаг Украины и исполнять государственный гимн.

Представляете? Над всей Украиной в одно и то же время, от окопов Донбасса до Карпат несется тоскливая "щеневмерла"… Я уже плачу. Закупайтесь попкорном и ловите 16-го видосики в соцсетях. А почему только 16-го февраля, а не ежедневно? Хорошая ведь тренировка легких.