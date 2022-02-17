У 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой уже есть корочка педагога-психолога. И вот что она дает

Юная студентка МГУ Алиса Теплякова.

Скан документа папа девочки Евгений Тепляков выложил во всех своих аккаунтах в соцсетях. Свидетельство о том, что студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова успешно прошла «независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта». За кадром мерещился голос отца: выкусите! Неужели вот так запросто можно стать квалифицированным педагогом в 9 лет? Куда смотрели люди, выдававшие свидетельство? Неужели правда верили, что маленькая девочка может выполнять обязанности педагога-психолога?

«АЛИСУ НЕ ОСТАНОВИТЬ»

«Объективно уровень знаний Алисы очень высокий. И скорость освоения тоже очень высокая», «ее уровень уже существенно выше рядового психолога, работающего по специальности», «умеет и любит узнавать новое, формировать новые навыки и компетенции», «ее знания – космос», «Алису не остановите». Автор дифирамбов легко угадывается – это ее отец.

На днях папа «запустил» анонс психологических консультаций, которые его дочь готова давать за 50 тысяч за академический час, и почти сразу же оказалось, что из-за ажиотажа мест нет на три месяца вперед. Свидетельство, как нам видится, и должно было подтвердить компетентность Алисы. 75 баллов из 100 за диагностическую работу.

Все оказалось куда прозаичнее космоса, который пустил всем в глаза Евгений.

НЕЗАВИСИМЫЕ. ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НЕСИТЕ

Звоню в Центр педагогического мастерства.

- Не знаю, кто такая Теплякова. Не имею права разглашать по телефону сведения о наших слушателях. И директора сейчас нет, - тараторит девушка на том конце провода.

Из короткого разговора выясняется, что основные услуги центра - курсы повышения квалификации и курсы переподготовки. Их может пройти даже студент, если предоставит справку о том, что учится в педвузе или работает в образовательном учреждении. Услуги платные. Курсы проводят заочно. Независимая оценка профессиональной компетенции педагога (НОПК) тоже есть – информация на сайте.

Да-да, чтобы получить свидетельство, как у Алисы, никуда даже ехать не надо – его проходят на портале prodlenka.org, где Центр педагогического мастерства, подтвердивший профессионализм Алисы, значится генеральным партнером. В качестве образца на портале выложено свидетельство, выданное замдиректора по УВП читинской школы Павлу Соловьеву, - один в один, как у Алисы. Значит, туда попала. Диагностическая работа – это обычный онлайн-тест из 20 заданий. Нужно выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, проверка автоматическая, каждое задание «стоит» 5 баллов, максимальный общий – 100 баллов. Сам тест бесплатный, а вот оформление документа (того самого свидетельства) стоит 290 рублей. Дешево и сердито. По правилам, оценку имеют право проходить люди с профильным образованием – педагогическим, психолого-педагогическим или психологическим. Но никто дипломы не спрашивает – как говорится, все на вашей совести.

У 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой уже есть корочка педагога-психолога.

Мы тоже прошли тест. На скорую руку, без спецподготовки и космоса. 85 баллов из 100, между прочим (см. КСТАТИ).

Фокус раскусили и читатели семейного блога Тепляковых: «Тут не вопрос, скорее, недоумение: зачем это выставлять? Показать знания Алисы? Так это никакой не показатель. Любой пройти этот тест сможет. Разве что указать на никчемность онлайн-сертификатов и онлайн-тестирования».

Папа: «любому можно, мошенничество с вашей стороны, претензии к организации. А Алиса сдавала честно, мы на мошенничество не идем никогда». И тут же пояснение: мол, работать в госструктурах Алиса с этой бумажкой не может – тут нужен документ об образовании. «Если школьным психологом в государственной школе, то по возрасту не возьмут. А если консультации давать, то кто ж ей запретит?» Это, безусловно, очень честно.

КОМПЕТЕНТНО

«Документ не имеет никакой ценности»

Директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Ивановна Казакова о Центре развития педагогики до нашего звонка не слышала. Но, наведя справки, сложила такое мнение о ситуации: как минимум, превышение собственных полномочий и, возможно, желание сделать рекламу центру.

- Судя по официальной информации, у них есть право реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки. Ни о каком повышении квалификации или переподготовке в отношении студента первого курса не может идти речь, потому что ему еще не присвоена никакая квалификация, - объяснила специалист. – Названный центр не обладает полномочиями официально выявлять уровень профессиональной квалификации по соответствующим стандартам.

- В свидетельстве говорится о независимой оценке профессиональной компетенции педагога. Что это за оценка?

- В городе есть центры, которые имеют на это право. Центр развития педагогики в составе таких структурных подразделений не числится, я могу допустить, что я не знакома с тем документом, который такое право им делегировал, но, думаю, что вряд ли. Оценка проводится по утвержденным правилам, нормативам, процесс непростой. Даже если эта организация просто хотела дать ребенку шанс, выдавать такой документ они права не имеют. Он не имеет никакой ценности.

- Но Алиса, вернее, ее папа этой корочкой уже козыряет, консультации психологические от дочери вовсю рекламирует за 50 тысяч академический час…

- Кто-то, может, и пойдет к ним ради шутки. У всех свои мотивы. Но зачем в этом участвовать? Солидарна со всеми, кто говорит, что это издевательство над ребенком. Ничем кроме трагедии девочки эта история не является. Но помочь ей при активно сопротивляющейся семье и таком хайпе действительно очень трудно.

КСТАТИ

О чем спрашивают в тесте

Варианты ответов подобраны так, что можно догадаться, где правильный, или попасть наугад.

Например, вопрос: по чьему запросу может быть организованно консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия конкретных учащихся?

Варианты ответа: по инициативе психолога; инициатива может исходить и от педагога, и от психолога; по запросу педагога.

Есть вопросы и на профессиональные навыки, например, такой: что из перечисленного является характерными для старшеклассников трудностями, возникающими на личностном и межличностном уровнях?

Варианты: несформированность жизненных планов; несовпадение учебных и профессиональных интересов; все ответы верны; неадекватный уровень притязаний.

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