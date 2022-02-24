Армии республик Донбасса наносят удары по украинским позициям

Корпуса Народных республик Донбасса наносят массированные удары по позициям ВСУ. Фото: REUTERS

То неловкое чувство, когда новость о начале специальной операции застает тебя в дороге из Луганска в Донецк, и обстановка вокруг намного спокойнее, чем на Украине. Мало кто верил, что это будет именно так, но многие понимали, что ответ на геноцид русских в Донбассе и отказ предоставить России гарантии безопасности лежат исключительно в военной плоскости.

Минские соглашения не решали бы этих проблем. Более того, Россия потерпела бы сокрушительный имиджевый удар, впихнув Донбасс обратно на Украину против его же воли. При этом само государство Украина как АнтиРоссия никуда бы не делось. И продолжало бы агрессивную политику в отношении Москвы.

Да, военная операция - это страшно. И это вынужденная мера. Но в эти минуты мой телефон разрывается от сообщений друзей-дончан. Восемь лет они терпели издевательства Киева. Восемь лет горя, смертей, лишений… Тысячи убитых, десятки тысяч покалеченных, дети, которые не видели мирной жизни. И сейчас каждый житель Донбасса снова и снова вспоминает малышню, погибшую под обстрелом на донецком карьере, «горловскую Мадонну», Славянск, Моторолу…

Сейчас корпуса Народных республик наносят массированные удары по позициям украинских войск. Семь лет они терпели ежедневные артудары украинцев, и скрипели зубами, когда ответный огонь открывать запрещалось...

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Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)