Русские десантники вместе с украинским спецназом охраняют Чернобыль. Радиационный фон в норме

Территория, где располагается законсервированная Чернобыльская АЭС, полностью контролируется спецподразделениями Вооруженных сил России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территория, где располагается законсервированная Чернобыльская АЭС, полностью контролируется спецподразделениями Вооруженных сил России.

Это подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, что 24 февраля бойцами воздушно-десантных войск (ВДВ) России территория в районе Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) взята под полный контроль.

Как успокоил россиян, украинцев и паникеров на Западе генерал Конашенков, «радиационный фон в районе станции в норме, персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку».

И далее прозвучало заявление, которое у многих вызвало удивление. Речь шла о том, что объект, в данный момент охраняется российскими и украинскими военнослужащими в режиме полного взаимодействия.

- Происходят совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции, - заявил Игорь Конашенков, - Это является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.

На фоне информационной вакханалии, которую устроили в украинских, а с их подачи и в западных СМИ о грядущей «вселенской катастрофе» с «возможным радиоактивным заражением половины Европы», спокойное объяснение ситуации от российского Министерства обороны должно, как минимум, охладить слишком горячие, но не очень загруженные знаниями головы и снизить градус обсуждения конкретной темы.

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