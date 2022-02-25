Российские десантники охраняют Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После обеспечения контроля над Чернобыльской АЭС подразделениями российских Воздушно-десантных войск была достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

- Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации, - сказал Игорь Конашенков.

Конашенков также сообщил подробности спецоперации, которые есть на этот час. По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России. Группировка войск Донецкой народной республики на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов.

Группировка войск Луганской Народной республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.

- В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины, - сказал представитель Минобороны. - В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также, одно из подразделений морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям.

После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.

По данным российского Минобороны, на 11:30 25 февраля российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито: 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров.

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