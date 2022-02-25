Российские олигархи за день потеряли $38 млрд из-за ситуации на Украине: Рейтинг самых обедневших богачей

Больше всего убытков понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Тяжко быть российским олигархом. Вроде, ничего плохого ты за сегодня не сделал, а лишился сразу нескольких миллиардов долларов! И таких «потерпевших» у нас много. Начало военной спецоперации на Украине для владельцев акций российских компаний стало невиданным «Черным лебедем» (редкое, непредсказуемое событие. - бирж. яз.). День 24 февраля вошел в историю как самый худший в истории фондового рынка. Индекс Мосбиржи (суммарная стоимость акций российских компаний) рухнул на 33,3%. А следом сдулись капиталы держателей этих самых акций.

Forbes подсчитал, что крупнейшие российские ресурсные компании в этот четверг потеряли $38,162 млрд. Не помогла даже дорогая нефть.

Самые большие потери — у владельцев крупнейших нефтегазовых компаний. Больше всего убытков понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он лишился $5,4 млрд. или пятой части своего состояния, которое теперь составляет $19,5 млрд.

Остальных тоже потрепало основательно. Публикуем «горячую пятерку» бизнесменов, у которых «Черный лебедь» унес больше всего денег.

Антирейтинг богачей: Сколько потеряли олигархи 24 февраля 2022 года

1. Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла» - $5 млрд (состояние $19,5 млрд)

2. Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка» - $4 млрд (состояние $23,6 млрд)

3. Геннадий Тимченко, совладелец «Новатэка» - $3,9 млрд (состояние $19,8 млрд)

4. Алексей Мордашов, совладелец «Северстали» - $3,5 млрд (состояние $25,8 млрд)

5. Владимир Потанин, совладелец «Норникеля» - $3,3 млрд (состояние $24,6 млрд.)

По данным Forbes.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)

В ТЕМУ

Что на самом деле происходит в российских магазинах и банках

Корреспондент KP.RU решила лично проверить сообщения "об ажиотаже в продуктовых" (подробности)

Центробанк начал интервенции на валютном рынке: Что это значит и как это удержит курс рубля

Объясняем «на пальцах», какие меры ЦБ принимает для поддержки национальной валюты (подробности)