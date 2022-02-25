МВД вооружило депутатов Верховной рады

Украинские депутаты позируют для фото с оружием в руках.

Украина вооружается. Нет, речь не о ВСУ. Вечером четверга МВД Украины за несколько часов раздало "свидомым" согражданам в Киеве, записавшимся в территориальную оборону и просто активистам 10 тысяч автоматов. Из всех документов для получения огнестрельного армейского оружия был нужен только паспорт. Выдавали не глядя ни на кредитную, ни на криминальную историю такого добровольца.

Как следствие этого, пишет в своем Телеграм-канале телеведущий Руслан Осташко, в соцсетях появилось большое количество сообщений жителей украинской столицы о грабежах, которые начали осуществлять банды вооруженных людей. По его словам, незнакомцы звонят в дверь, представляются эвакуационной командой, а когда дверка открывается, тут все и начинается.

Между тем, как сообщает украинский журналист Анатолий Шарий, вооружать решили не только обычных граждан, но и самых выкристаллизованных в своем патриотизме депутатов Верховной рады Украины. Которым раздали личное оружие. Какое именно, автоматы или пистолеты, пока не уточняется. Но своим личным уже похвалился в соцсетях депутат Гончаренко. Поскольку оружие он не показал, то, по всей вероятности, депутаты получили пистолеты, но Гончаренко не сообщил, спилил ли он уже на своем оружии мушку.

Это, конечно, уже не деревянные автоматы, с которыми учились "отражать российскую агрессию" новые украинские "фольксштурмовцы", но все же Сальвадор Альенде из Гончаренко никакой.

А тем временем, и это уже совсем не смешно, МВД Украины призвало жителей Киева начинать готовить "коктейли Молотова", чтобы забрасывать в случае захода в столицу "агрессора".

То есть — они уверены, что Киев будет занят российскими войсками, и произойдет это уже в ближайшее время. И знают, что признается такими и им подобными заявлениями, что сил для ответа у них нет.

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