Зеленский применяет те же методы, как и террорист Фото: REUTERS

- В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российский генерал обратился к украинским гражданам: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".

По словам генерала Службой безопасности Украины заблаговременно в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Они выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. И в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов.

Конашенков отметил, что зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывают сложившие оружие украинские военнослужащие. А на отдельных направлениях отряды националистов даже подрывают мосты для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинской армии.

- На данный момент подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов.

Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения. Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России: на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров, а в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов, - обрисовал оперативную обстановку Конашенков.

От также подчеркнул, что ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, а профессиональная армия не оказывает никакого сопротивления. Кстати, при занятии пригорода Киева погибших среди российских военнослужащих не оказалось. На Украине заявления звучали одно другого страшнее.

- 24 февраля Вооруженными Силами России была проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет, - подчеркнул представитель Минобороны России.

И уточнил, что в настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада.

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