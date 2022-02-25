«Палец больше не приложишь»: Карты российских банков, попавших под санкции, не смогут использовать Apple Pay и Google Pay

Картами перечисленных банков нельзя будет пользоваться внутри сервисов Apple Pay и Google Pay. Фото: Shutterstock

Санкции накладывают не только на депутатов, крупные госбанки и некоторые отрасли российской экономики. Косвенно они ударят и по нам с вами. К примеру, самые жесткие блокирующие санкции США наложили на несколько российских банков: ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. По сути, их отрезали от международных операций. Это значит, что клиенты этих банков столкнутся с некоторыми трудностями.

Во-первых, они не смогут расплачиваться этими картами за рубежом. Терминал по приему карт в любом зарубежном магазине просто не сможет связаться с эмитентом карты и принять оплату. По сути, за границей карточки этих банков станут бесполезным куском пластика. Чтобы воспользоваться своими деньгами, нужно будет либо до поездки обзавестись наличной валютой, либо пользоваться другой картой — банка, который не попал под санкции (таких, к слову, осталось много). К слову, транзакций внутри страны ограничения не коснутся. Картой любой платежной системы (включая VISA и MasterCard) можно будет пользоваться по всей стране.

Во-вторых, нельзя будет расплатиться картой онлайн — в том интернет-магазине, который зарегистрирован в стране, поддержавшей санкции. К примеру, теперь по этим картам не получится ничего купить на Amazon. К слову, россиян среди клиентов этого сервиса было немного. В последние пару лет интернет-бизнес сосредоточен на российских и китайских маркетплейсах.

В-третьих, картами перечисленных банков нельзя будет пользоваться внутри сервисов Apple Pay и Google Pay. Чтобы использовать карты внутри страны, нужно будет иметь их при себе не в цифровом, а в физическом виде. Правда, сейчас выпущено достаточно много альтернативных сервисов. Скорее всего, банки, попавшие под санкции, в ближайшее время предоставят клиентам доступ к ним. И тогда можно будет снова расплачиваться, прикладывая указательный палец или показывая на камеру смартфона лицо.

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