Украинский пограничник: Мы не хотим бегать как мыши, теряясь в полях

Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы

На пограничный контрольно-пропускной пункт России в Воронежской области пришли сразу 20 сотрудников управления пограничной службы Украины. Они добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам.

- Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы и не желают бесполезного кровопролития. После оформления соответствующих документов они будут отпущены домой к своим семьям, - сообщили в Минобороны России.

Военнослужащих покормили, взяли с них расписки, что они не собираются больше брать в руки оружие, а потом предоставили помощь.

- Мы пришли к этому решению заранее, нам не хотелось идти туда, где безвластие, где депутаты убегают. Не хотим бегать, как мыши теряясь в полях. Мы хотим, чтобы Россия нас защитила от националистов, чтобы они нас не заставили воевать. Здесь к нам относятся, как к людям. Мы пошли на этот шаг добровольно. Нас даже начальник бросил. Сказал, чтобы мы шли до поселка Старобельск и вступали в АТО. И мы поняли, что станем пушечным мясом, мы видели, как это все происходит, - рассказал журналистам один из пограничников.

Днем ранее сотрудники ФСБ России показали, как на пограничный пункт "Джанкой" в Крыму пришли искать защиты 16 украинских военнослужащих.

- Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашист на Украине, я это не приемлю, - заявил один из них.

Другой украинский пограничник объяснил, почему он не стал стрелять в российских военнослужащих: Мы надеялись, что выберем президента, который войну прекратит, а он этого не сделал.

Напомним, 24 февраля, в 13.00 все украинские пограничники покинули свои посты. Они не оказали российским военнослужащим никакого сопротивления.

На следующий день в пункт пропуска "Троебортное" Пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины.

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