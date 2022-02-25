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Политика25 февраля 2022 16:55

Украинский пограничник: Мы не хотим бегать как мыши, теряясь в полях

Еще 20 украинских пограничников пришли просить убежища в Россию и рассказали, как их бросил командир
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы

Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы

На пограничный контрольно-пропускной пункт России в Воронежской области пришли сразу 20 сотрудников управления пограничной службы Украины. Они добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам.

- Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы и не желают бесполезного кровопролития. После оформления соответствующих документов они будут отпущены домой к своим семьям, - сообщили в Минобороны России.

Военнослужащих покормили, взяли с них расписки, что они не собираются больше брать в руки оружие, а потом предоставили помощь.

- Мы пришли к этому решению заранее, нам не хотелось идти туда, где безвластие, где депутаты убегают. Не хотим бегать, как мыши теряясь в полях. Мы хотим, чтобы Россия нас защитила от националистов, чтобы они нас не заставили воевать. Здесь к нам относятся, как к людям. Мы пошли на этот шаг добровольно. Нас даже начальник бросил. Сказал, чтобы мы шли до поселка Старобельск и вступали в АТО. И мы поняли, что станем пушечным мясом, мы видели, как это все происходит, - рассказал журналистам один из пограничников.

Днем ранее сотрудники ФСБ России показали, как на пограничный пункт "Джанкой" в Крыму пришли искать защиты 16 украинских военнослужащих.

- Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашист на Украине, я это не приемлю, - заявил один из них.

Другой украинский пограничник объяснил, почему он не стал стрелять в российских военнослужащих: Мы надеялись, что выберем президента, который войну прекратит, а он этого не сделал.

Напомним, 24 февраля, в 13.00 все украинские пограничники покинули свои посты. Они не оказали российским военнослужащим никакого сопротивления.

На следующий день в пункт пропуска "Троебортное" Пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины.

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