Что произошло в ночь на 3 июля

В Белгороде в ночь на 3 июля после серии хлопков погибли три человека, произошел пожар и много разрушений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате ЧП в Белгороде в ночь на 3 июля погибли три человека. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также Гладков сообщил о четырех пострадавших, двое из которых госпитализированы, и о 39 разрушенных частных жилых домах. Сообщается, что около трех часов ночи в Белгороде произошла серия "громких хлопков", власти предварительно объяснили это срабатыванием системы ПВО.

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