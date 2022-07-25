19-летнему жителю Серпухова, который пытался взорвать церковную школу, дали 13 лет колонии: «Я посижу и подумаю! Я - полумертвый человек»

Суд вынес приговор по делу о взрыве на территории Серпуховского женского монастыря. В декабре 2021-го бывший ученик здешней церковной школы Владислав Струженков (на тот момент ему было 18 лет) пытался пронести в здание самодельную бомбу и подорвался у входных дверей.

Суд вынес приговор по делу о взрыве на территории Серпуховского женского монастыря. В декабре 2021-го бывший ученик здешней церковной школы Владислав Струженков (на тот момент ему было 18 лет) пытался пронести в здание самодельную бомбу и подорвался у входных дверей. Больше всего пострадал сам «подрывник» - осколками ему посекло обе ноги. Несколько детей, находившихся внутри, получили незначительные травмы.

На тот момент не было известно, нет ли у странного юноши с собой других взрывных устройств, поэтому медики к эвакуированному зданию подойти не могли, пока территорию не проверят саперы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Струженков мог бы истечь кровью, если бы не прибежавший после взрыва первым охранник - он перевязал разорванные ноги парня подручными средствами. После задержания молодой человек провел больше месяца в больнице, перенес несколько операций. И лишь после этого его смогли доставить в суд для ареста…

- Он теперь инвалид. Без костылей передвигаться не может. И это навсегда, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В интервью kp.ru знакомые парня рассказывали, что Владислав еще в старших классах потерял интерес к своему будущему, чаще всего пребывал в подавленном состоянии. Своим знакомым говорил, что не видит смысла в жизни, считает людей биомусором. Одному из знакомых он показывал место в лесу, где собирает взрывные устройства и испытывает их.

Судя по всему, время визита в свою бывшую школу Струженков выбрал специально - в 8:30 в холле проходит общая молитва, на которую собираются дети из всех классов. Но «бомба» сработала до того, как парень попал в здание.

Перед приговором Владислав Струженков попросил прощения за свой поступок.

«Мир - опасная штука. А я посижу, подумаю. Сколько бы мне лет не дали, я - полумертвый человек, инвалид. Сам себя наказал. Я получил то, что заслужил…»

Накануне прокурор просил для 19-летнего парня 14 лет колонии строгого режима. Судья сегодня озвучил свое решение: 13 лет.

Будет ли защита Струженкова оспаривать приговор, пока неизвестно. Отец и дедушка «подрывника» спешно покинули здание, не став общаться с журналистами.