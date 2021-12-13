Болел раком, удалили щитовидку: что известно о Владиславе Струженкове, который устроил взрыв в Серпуховском монастыре

Влад последние годы жил с отцом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из квартиры 18-летнего Владислава Струженкова, который пытался взорвать школу в подмосковном Серпухове, после обыска вынесли несколько коробок. По словам источника в правоохранительных органах, изъято множество петард и различных пиротехнических элементов. Что это и откуда, будут разбираться эксперты.

Напомним, сегодня утром прогремел взрыв на входе православной школы на территории Серпуховского женского монастыря. Владислав Струженков, который выпустился из школы этой весной, пытался пронести в здание самодельное взрывное устройство и сам же на нем подорвался. Сейчас он в реанимации. Несколько школьников получили не опасные для жизни ранения. Как ранее сообщал сайт KP.RU, Струженков пытался войти в школу во время утреней молитвы, когда около ста учеников и педагогов собираются в общем холле. Всех спасло то, что дверь оказалась закрыта на засов, а СВУ сработало снаружи.

Взрыв произошел на территории Серпуховского женского монастыря. Фото предоставлено КП очевидцем

По словам соседей по кирпичной пятиэтажке на Октябрьской улице Серпухова, Владислав последние годы чаще всего жил в квартире дедушки.

Его родители разошлись уже давно, у мамы новая семья, поэтому Влад от нее ушел к отцу - жил с ним и дедушкой. Ничего плохого про эту семью никто сказать не сможет. Дедушка работал главным энергетиком в нашем речном порту, сейчас на пенсии. Отец, Андрей, ставит пластиковые окна, непьющий. Сам Владик - добрый, воспитанный мальчик. Всегда здоровался.

Как это добрый мальчик смог незаметно от родных собрать в малогабаритной двушке целую бомбу - большой вопрос.

- Мы знали, что Влад сильно переживет из-за неустроенности своей, - говорит соседка. - Школу закончил, но денег поступать в университет у семьи нет, просто так на работу никто не возьмет. (По информации KP.RU, отец предлагал сыну работать с ним по установке окон, но парень отказывался, - Авт.). Говорили, что Влад уже год сидит на антидепрессантах.

Однако по словам источника в следствии, сильнодействующие препараты молодой человек принимал под другой причине.

Сегодня утром прогремел взрыв на входе православной школы на территории Серпуховского женского монастыря Фото: Александр РОГОЗА

Некоторое время назад у парня нашли онкологию, он начал принимать лекарства, из-за которых стал стремительно набирать вес. Комплексовал, нервно реагировал на шутки сверстников, начал высказывать мысли о бессмысленности жизни, посещал психиатра. Поэтому и начал пить антидепрессанты.

Причина, по которой Владислав Струженков пытался подорвать школу и учеников, до сих пор неизвестна. Допросить «взрывника» смогут только когда его выпишут из реанимации.

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