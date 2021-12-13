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Происшествия13 декабря 2021 14:22

Болел раком, удалили щитовидку: что известно о Владиславе Струженкове, который устроил взрыв в Серпуховском монастыре

Пытавшийся взорвать монастырскую школу в Серпухове год сидел на антидепрессантах
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
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Влад последние годы жил с отцом

Влад последние годы жил с отцом

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из квартиры 18-летнего Владислава Струженкова, который пытался взорвать школу в подмосковном Серпухове, после обыска вынесли несколько коробок. По словам источника в правоохранительных органах, изъято множество петард и различных пиротехнических элементов. Что это и откуда, будут разбираться эксперты.

Напомним, сегодня утром прогремел взрыв на входе православной школы на территории Серпуховского женского монастыря. Владислав Струженков, который выпустился из школы этой весной, пытался пронести в здание самодельное взрывное устройство и сам же на нем подорвался. Сейчас он в реанимации. Несколько школьников получили не опасные для жизни ранения. Как ранее сообщал сайт KP.RU, Струженков пытался войти в школу во время утреней молитвы, когда около ста учеников и педагогов собираются в общем холле. Всех спасло то, что дверь оказалась закрыта на засов, а СВУ сработало снаружи.

Взрыв произошел на территории Серпуховского женского монастыря. Фото предоставлено КП очевидцем

Взрыв произошел на территории Серпуховского женского монастыря. Фото предоставлено КП очевидцем

По словам соседей по кирпичной пятиэтажке на Октябрьской улице Серпухова, Владислав последние годы чаще всего жил в квартире дедушки.

Его родители разошлись уже давно, у мамы новая семья, поэтому Влад от нее ушел к отцу - жил с ним и дедушкой. Ничего плохого про эту семью никто сказать не сможет. Дедушка работал главным энергетиком в нашем речном порту, сейчас на пенсии. Отец, Андрей, ставит пластиковые окна, непьющий. Сам Владик - добрый, воспитанный мальчик. Всегда здоровался.

Как это добрый мальчик смог незаметно от родных собрать в малогабаритной двушке целую бомбу - большой вопрос.

- Мы знали, что Влад сильно переживет из-за неустроенности своей, - говорит соседка. - Школу закончил, но денег поступать в университет у семьи нет, просто так на работу никто не возьмет. (По информации KP.RU, отец предлагал сыну работать с ним по установке окон, но парень отказывался, - Авт.). Говорили, что Влад уже год сидит на антидепрессантах.

Однако по словам источника в следствии, сильнодействующие препараты молодой человек принимал под другой причине.

Сегодня утром прогремел взрыв на входе православной школы на территории Серпуховского женского монастыря

Сегодня утром прогремел взрыв на входе православной школы на территории Серпуховского женского монастыря

Фото: Александр РОГОЗА

Некоторое время назад у парня нашли онкологию, он начал принимать лекарства, из-за которых стал стремительно набирать вес. Комплексовал, нервно реагировал на шутки сверстников, начал высказывать мысли о бессмысленности жизни, посещал психиатра. Поэтому и начал пить антидепрессанты.

Причина, по которой Владислав Струженков пытался подорвать школу и учеников, до сих пор неизвестна. Допросить «взрывника» смогут только когда его выпишут из реанимации.

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