«Жив, без ноги и дает показания»: 18-летнего парня, который пытался взорвать школу в Серпухове, перевезли на вертолете в другую больницу

Владислав Струженков рассказал, что не рассчитал время взрыва и не смог попасть в школу в нужный для него момент.

18-летнего Владислава Струженкова, который 13 декабря пытался взорвать православную школу в подмосковном Серпухове, на вертолете перевезли в одну из больниц Подольска.

Напомним, Струженков сам шесть лет учился в той же школе, выпустился минувшей весной. Утром в понедельник он принес самодельное взрывное устройство, пытаясь пройти в здание, когда в холле шла утренняя молитва - в ней участвовали около ста учеников и педагогов. Однако бомба взорвалась на крыльце. Сильнее всего пострадал сам Струженков - поражающими элементами ему разорвало ноги. Сайт KP.RU сообщал шокирующие подробности: чтобы отморозок-подрывник не истек кровью, охранник перетянул ему ноги проволокой (ничего более подходящего под рукой не нашлось). Медиков к раненому не подпускали, потому что было подозрение, что у него с собой есть еще одно ВСУ. Пока прилегающую территорию не обследовали саперы, парень около двух часов пролежал у взорванной двери школы.

- Он пришел в себя на следующий день, следователям уже удалось с ним поговорить, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - В частности, Струженков рассказал, что не рассчитал время взрыва и не смог попасть в школу в нужный для него момент.

По словам нашего собеседника, подрывнику в итоге ампутировали одну ногу, вторую врачи спасли. Также у парня теперь проблема с кистью одной из рук.

- Из-за большой потери крови он пока еще слаб. Но состояние стабильное. Жить будет. Как только врачи позволят, следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте. Возможно, заседание пройдет в формате видеосвязи больница - суд.

Напомним, после взрыва был задержан близкий друг Струженкова Никита Корчагин. Парень признался, что знал об экспериментах товарища с самодельными взрывными устройствами и даже показал место в лесу, где Владислав проводил испытания.

- В настоящий момент Корчагин отпущен. В уголовном деле у него статус свидетеля, - сообщил источник.

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