Убытки на миллиарды долларов: топ-7 компаний, которые потеряли больше всего денег от ухода из России

Пришло время собирать камни: в западных компаниях наступила пора финансовой отчетности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришло время собирать камни: в западных компаниях наступила пора финансовой отчетности. И из этой отчетности становится ясно, кто и сколько потерял от ухода из России. Потери, как выясняется, гигантские - у некоторых они исчисляются миллиардами долларов. Самые серьезные убытки - у нефтегазовых гигантов. Огромная недостача также у автопроизводителей, банков, продавцов одежды. Мы проанализировали отчетность компаний (данные на 28 июля) и определили не очень великолепную семерку компаний, которые потеряли больше всех.

1.British Petroleum, Великобритания

Потери: $25,5 млрд

Чем владели в РФ:

19,75% акций компании «Роснефть», 20% - «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 49% - «Ермак Нефтегаз», 49% - «Харампурнефтегаз».

2.Shell, Великобритания

Потери: от $4 до $5 млрд (данные только за I квартал)

Чем владели в РФ:

27,5% акций проекта «Сахалин-2» (сжиженный газ), 50% - в Salym Petroleum Development (нефтяные месторождения в Сибири). Кроме того, компания продала свою сеть из 370 автозаправок. Ранее руководство Shell заявило, что прекращает участие в проекте газопровода «Северный поток-2».

3.Societe Generale, Франция

Потери: $3,3 млрд

Чем владели в РФ:

Основной российский актив французской финансовой группы Societe Generale - Росбанк. Он входит в список Центробанка системно значимых кредитных организаций. Обслуживает около 4 млн клиентов. Весной российский миллиардер Владимир Потанин выкупил Росбанк у французов, сохранив все филиалы и персонал.

4.Renault Group, Франция

Потери: $2,3 млрд

Чем владели в РФ:

68% акций концерна «АвтоВАЗ» и 100% акций ЗАО «Рено Россия» (автозавод в Москве). Долю в «АвтоВАЗе» французы передали Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту с правом обратного выкупа через 5-6 лет. А московский автозавод подарили столичным властям.

5.Carlsberg Group, Дания

Потери: $1,4 млрд

Чем владела в РФ:

Датчане владеют пивоваренной компанией «Балтика» (заводы в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле). Общий штат — 8,4 тысячи сотрудников. Компания выпускает 55 брендов пива: «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и т. д. Cейчас Carlsberg находится в процессе продажи российского бизнеса.

6.McDonald’s, США

Потери: $1,3 млрд

Чем владели в РФ: Почти 850 ресторанов McDonald’s по всей стране. В конце весны сеть купил сибирский бизнесмен Александр Говор, теперь она работает под названием «Вкусно и точка».

7.British American Tobacco, Великобритания

Потери: $1,2 млрд

Чем владели в РФ:

Группа BAT — вторая по величине табачная компания в мире. Производила в России сигареты Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, «Ява» и другие. Основное производство - фабрика в Санкт-Петербурге. Сейчас находится в процессе передачи российских активов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Шведский продавец одежды H&M, который еще в марте приостановил деятельность в нашей стране, а недавно заявил об окончательном уходе, ищет покупателя на свои российские активы. Это распределительный центр (57,7 тысячи кв. метров), права аренды на 170 магазинов в 65 городах и запасы товаров на $210 млн.

КСТАТИ

Теряют, но не уходят

Некоторые компании официально еще работают в России. Но, как и многие западные коллеги, всерьез подумывают об уходе. И аналитики уже подсчитывают их возможные убытки.

Volvo, Швеция

Возможные потери: $423 млн

Как пишут российские и зарубежные СМИ, завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге может закрыться в сентябре. В прошлом году здесь выпустили 5 692 автомобилей. Штат предприятия – около 1000 человек. Увольнять сотрудников - опять же, по данным прессы - хотят с приличными компенсациями. Тем, кто отработал на предприятии 5 и более лет, выплатят 10 окладов, остальным - по 8.

Inditex, Испания

Возможные потери: $300 млн

В группу Inditex входят бренды одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. В России 512 магазинов группы, среди которых основные - Zara и Pull&Bear (по 86). На российский рынок приходится около 8,5% всей прибыли компании. Штат сотрудников - около 10 тысяч человек.

Uniqlo, Япония

Возможные потери: $170 млн

Продавцы одежды Uniqlo долго отказывались закрывать свои магазины в России.

- Одежда - это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы, - заявлял в начале весны Тадаси Янаи, глава Fast Retailing Co. (владеет торговой маркой Uniqlo).

Однако после травли в соцсетях 21 марта японцы закрыли все 43 своих российских магазина. И пока молчат о своем будущем в нашей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отток капитала будет рекордным: В 2022 году из России «увезут» половину федерального бюджета

По прогнозу Центробанка отток капитала из России в 2022 году составит рекордные $243 млрд (подробности)