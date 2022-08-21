Александр Дугин рассказал об угрозах с Украины, которые они с дочерью получали перед ее убийством

Философ, специалист по геополитике Александр Дугин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Следователям удалось побеседовать с Александром Дугиным, дочь которого Дарья Дугина вечером в субботу была взорвана в машине на Можайском шоссе. Напомним, самодельная бомба, установленная под днищем внедорожника, сработала на Можайском шоссе, когда 29-летняя журналистка возвращалась в Москву с фестиваля «Традиция».

- По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Установлено, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по одной из версий бомбу подложили под автомобиль Дарьи Дугиной на парковке фестиваля «Традиция». Записи с камер видеонаблюдения, которые могли снять преступника, изъяты силовиками.

- С фестиваля Дугины уехали на разных автомобилях, - уточнил источник. - Машина отца ехала почти следом за дочерью. Взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошел у него на глазах…

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