Дарья Дугина погибла на глазах у отца

Машина журналистки Дарьи Дугиной взорвалась вечером в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе Фото: Александр РОГОЗА

Kp.ru стали известны новые детали, связанные с машиной, в которой погибла Дарья Дугина.

Напомним:

- Машина журналистки взорвалась вечером в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе, когда девушка возвращалась в Москву с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово.

- 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

- Взрывное устройство было прикреплено на днище со стороны водителя.

- В первые же часы после трагедии стало известно, что вместе с дочкой должен был ехать известный философ, политолог, идеолог Русского мира Александр Дугин, но в последний момент пересел в машину к знакомому.

Самая распространенная версия - целью взрыва по задумке подрывников должен был стать Александр Дугин. Однако на самом деле в этой истории немало странностей как раз связанных с взорванной машиной.

- «Тойота Ленд Крузер», в которой погибла Дарья Дугина, принадлежала не ее отцу, как в самом начале заявляли некоторые «друзья семьи», а самой Дарье, - заявил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Автомобиль был оформлен именно на молодую женщину. Однако последние полгода на этой машине часто ездил и сам Дугин.

Напомним, в следствии не исключают, что за Дугиными какое-то время следили. В том числе, вероятно, и в день трагедии.

- Однако достоверно известно, что на фестиваль «Традиция» Александр Гельевич и Дарья приехали отдельно, на разных машинах, - продолжает источник. - Женщина - на своей «Тойоте» из московской квартиры, мужчина - на другом авто с дачи в Раменском. И домой они, соответственно, уезжали на двух разных автомобилях, как и планировали в тот день. Поэтому версия про то, что Дугин в последний момент пересел к некому знакомому - чья-то выдумка. Но факт остается фактом: политолог выехал с парковки фестиваля вслед за дочерью, двигался за ней следом и взрыв, в котором погибла Дарья, произошел у него на глазах.

Так что был целью убийц? Александр Дугин? Или все-таки его дочь? В деталях разбирается следствие.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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