Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 августа 2022 года: наступление на Херсон стало катастрофой для ВСУ, Зеленский наградил друзей орденами

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В ХЕРСОН И ОБРАТНО

В понедельник произошла попытка так долго анонсировавшегося контрнаступления ВСУ на Херсон. Сначала украинцы пышались тем, что солдаты украинской армии пошли в атаку, в Сети появилось множество хвастливых постов вроде того, что "орки дождались", "русня пытается свалить из Херсона, а таксисты отказываются их везти" и прочие сообщения, имеющие мало отношения к реальности. Отметились констатацией контрнаступления\ и глава Офиса президента Украины Ермак и его советник Миша Подоляк, который гордо заявил, что сейчас "успешные переговоры на юге проводит специальная делегация Украины", и что, мол, в Киеве "ждут новых жестов доброй воли".

Однако спустя несколько часов практически все эти источники информации (дезинформации) как будто кто-то плотно заткнул кляпом. Наоборот, понеслись призывы ничего пока не комментировать, а пользоваться только и исключительно официальной информацией. Как засвидетельствовали информированные украинские Телеграм-каналы, приказ о контрнаступлении исходил лично от Зеленского, а руководство им было возложено на Ермака, потому что Главком ВСУ Залужный до последнего был против наступления. Но для Зеленского на кон было поставлено слишком много, фактически ему дали последний шанс доказать Западу, что он достоин и дальнейшей помощи оружием и следующих финансовых вливаний.

Причины воцарившегося молчания стали ясны после публикации Минобороны России по поводу этих наступательных действий ВСУ. Как заявили в МО РФ, ВСУ в ходе этих попыток в течение только одного дня потеряли 26 танков, 23 БМП, девять других бронированных машин, два Су-25, более 560 военнослужащих. Независимые источники говорят еще и об одном подбитом боевом вертолете. В итоге ни на одном из трех направлений, на которых ВСУ пытались развить наступление, ни одной задачи им решить так и не удалось. Попытка наступления полностью провалилась, констатировали в оборонном ведомстве России. Можно предположить, что результате этого "контрнаступа" группировка ВСУ на юге страны в значительной степени утратила боеспособность.

ВСЕМ – МОБИЛИЗАЦИЮ, ДРУЗЬЯМ - ОРДЕНА!

Стало известно, что аккурат в День Незалежности Украины, который недавно отмечался в этой стране, президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский наградил целую кучу людей. В число новых кавалеров вошли боксер Александр Усик, вице-премьер Иринга Верещук, и даже Андрей Данилко, более известный в амплуа разбитной проводницы Верки Сердючки. Правда, на кого именно было выписано удостоверение о госнаграде, не уточнялось. Среди награжденных оказались семь сотрудников телеканала Игоря Коломойского "1 + 1" и целая куча друзей Зеленского по "Кварталу 95". Даже завхозов из своей администрации Зеленский не обидел, не забыл. Как и зарубежных приятелей. Наград от Зеленского были удостоены актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, Шон Пенн, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-посол США в Москве (!) Майкл Макфол, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги и другие.

Но самым неожиданным стало награждение Евгения Кошевого (лысый из "Квартала") орденом "За заслуги" ІІІ степени". Напомним, это тот самый партнер Зеленского по комик-студии, который недавно совершенно искренне объяснял журналисту, что ему на войну идти никак нельзя, потому что его там убьют. Поэтому он сидит в Киеве, травит анекдоты и выступает на концертных площадках и в ночных клубах.

Всю ночь выступать, гулять и куролесить – это очень тяжелый труд, и "лысый" из "Квартала" буквально не щадит себя. А вы не знаете, так и молчите.

МЕЛЬНИК НЕ ВЫШЕЛ ИЗ БОЯ

Скандальный посол Украины в Германии Андрей Мельник, который досиживает свой посольский срок в Берлине, дожидаясь возвращения в Киев в начале октября, не складывает оружие в ножны, а регулярно перетряхивает свои пороховницы, выбирая себе то одну, то другую жертву среди местных политиков. Очередной мишенью для него в этот раз стал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Немецкий чиновник имел неосторожность высказаться в том смысле, что "войну нужно заморозить, что нужно перемирие и переговоры для прекращения войны". Причем, немец вовсе не выступил сторонником Москвы. Наоборот, он всячески расшаркался перед Киевом, мол, Москва не должна выиграть эту войну, но не стоит пытаться решить исход войны только на поле боя, потому что " это может иметь слишком плохие последствия для всех нас", и необходимо использовать дипломатические механизмы, "даже когда у вас совершенно разные позиции и вы враги". Но для Мельника это все были жалкие и беспомощные отговорки.

- Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подыгрываете Путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка, - заявил украинский посол.

Решительный и бесповоротный. Но такой тупой…

ЖЕНА ПОСТАВЩИКА КОКАИНА "СЛУГАМ НАРОДА" ОБЪЯВИЛА СБОР ДЕНЕГ

Недавно задержанному в Киеве поставщику высококачественных наркотиков украинской богеме и сливкам украинского политикума, в числе которых многие нардепы фракции "Слуга народа", Юрию Чернецкому, чтобы выпустить его из-под стражи, суд объявил о необходимости внести залог в размере 4 миллиона гривен. Напомним, при задержании у Чернецкого были изъяты более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны и электронные весы. С учетом люксовой иномарки, сей персонаж явно не бедствовал. Еще бы, ведь по слухам он снабжал своим товаром и самую-самую верхушку украинской власти, вплоть до… ну, вы понимаете.

Однако супруга наркоторговца украинская певичка Инна Воронина объявила в Сети сбор денежных средств на внесение залога. Искомая сумма была собрана в течение менее, чем одних суток. Понятно, что в семье были и не такие деньги, но посредством сбора залога в Сети, зато теперь у Ворониной появилась железная отмазка от налоговиков, которые могли бы задать вопрос, а откуда, собственно, у безработного такие деньги.

БОСФОР НЫНЧЕ ДОРОГ

Турция решила в 5 раз увеличить взимаемые за проход через проливы Босфор и Дарданеллы сборы с иностранных судов. И имеет полное право на это, поскольку такими полномочиями Турция обладает в соответствии с Конвенцией Монтрё, которая регулирует правовой статус стратегических проливов и порядок их использования.

- С вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов, - сообщила турецкая газета Sabah.

Примечательно, что повышение сборов коснется и тех кораблей, которые задействованы в реализации "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна из портов Одессы и Черноморска.

РАСШИРИТЬ СОСТАВ И ОБРЕЗАТЬ ПРАВА

Нынешний Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, которому все время смешно, когда речь заходит об уничтожении русских, поделился в ходе своего выступления в университете в Праге, своим видением будущего ЕС.

- Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе - и Грузии, - заявил Шольц и смог удержаться от смеха.

Интересно, как это сочетается с намерением Шольца урезать в правах страны-члены Евросоюза и отказаться от необходимости консенсусного (единогласного) голосования по всем вопросам. Более того, Шольц прямо призвал лишить некоторые страны-члены ЕС права голоса. Понятно, что речь идет о все той же Венгрии. Частично, возможно, о Польше. И других, которые вдруг могут стать "несогласными" в то время, когда так необходимо "единение". Напомним, ранее отказаться от принципа всеобщего согласия при принятии Евросоюзом общих решений призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Интересно, долго ли просуществует ЕС после таких нововведений?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев несерьезно относится к требованиям России об обеспечении внеблокового статуса Украины.

- Компании, занимающиеся вывозом и переработкой мусора в ФРГ, стали предлагать жителям сдавать отходы из дерева и старую мебель, чтобы потом пустить их на отопление.

- Новый британский авианосец HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") сломался и потерял ход вскоре после того, как отошел от берега для участия в учениях с США, чего он теперь сделать не сможет. Это уже не первая его поломка.

- По сведениям информированных источников, на состоявшемся в воскресенье закрытом совещании Зеленского с силовиками ему было лично доложено об убийстве экс-нардепа Украины Алексея Ковалева, потому что приказ о его устранении отдал лично Зеленский. Тактика тотального террора по методике бандеровцев в итоге получила окончательное одобрение Зеленского.

- В рамках декоммунизации и дерусификации в пригороде Киева Борисполе будет демонтирована аллея Героев СССР, уроженцев города и района.