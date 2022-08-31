Военная спецоперация на Украине 31 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 августа 2022 года.

ЕС создал рабочую группу, которая займется совместными военными заказами стран Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Также он добавил, что страны ЕС нуждаются в восполнении своих военных запасов после передачи значительной их части Украине.

Литва отправила Украине с конца февраля оружие на сумму 153 миллиона евро, а Латвия - военную помощь на сумму свыше 300 миллионов евро, сообщили в министерствах обороны обеих стран. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас уточнил, что последние поставки, поступившие на Украину на минувшей неделе, содержали тепловизоры и антидроны.

В канцелярии главы правительства Польши сообщили, что страна Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительных масел. Предложение о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска исходило от министра сельского хозяйства и развития села Польши. Совет министров принял это предложение, отметив, что реализация проекта позволит частично разблокировать украинский экспорт.

Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29, написал в соцсетях украинский депутат Алексей Гончаренко. Чиновник опубликовал в Telegram видео с пролетом истребителей, сопроводив его сообщением, что "Словакия прощается со своими истребителями".