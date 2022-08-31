Геннадий Зюганов: Горбачёв - это политический власовец

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Михаил Сергеевич Горбачев умер.

- Это я знаю…

Давай я тебе попозже прокомментирую.

- Нет, попозже не получится. В любом случае... Что вот вы думаете вот…

- Ты записываешь?

- Да, я Зюганова всегда записываю.

- Я – человек, воспитанный на традициях православной культуры, о покойниках или хорошо, или ничего.

Но есть исключения, связанные с политиками, с государственными деятелями. И каждого оценивает из них гражданин страны, который ощущает на себе, на своем опыте, на своей жизни последствия деяний. Последствия деяний Горбачева и его команды – Ельцина, - катастрофические. Это сейчас все, на мой взгляд, понимают.

Давайте посмотрим на безопасность страны. Главное, чем должен заниматься государственный деятель, президент, - хранить верность Конституции, народу, чтобы обеспечить его безопасность.

У нас сейчас в стране и в мире безопасность подошла к нулю. Все говорят о том, что вот-вот, не дай Бог, полыхнет пожар и на атомной Запорожской электростанции, будем тушить десятилетиями.

- А причём тут Михаил Сергеевич?

- Это - последствия политики, которую проводили Горбачев и Ельцин. И всем это очевидно.

У нас линия безопасности проходила по группе войск, советских войск в Германии. Я там служил три года. Со мной немцы здоровались через дорогу, с сержантом советской армии, не говоря за офицера.

И тогда Горбачев мог спокойно подписать соглашение с немцами, а Ельцин продолжить - о том, что - да, мы выведем свои войска, мы победили, мы разгромили фашизм, но мы все сделаем, чтобы фашизм снова не возрождался. И чтобы нам никто не угрожал.

Я был уверен, что если бы так вопрос стоял, то американцы и Буш подписали бы такое соглашение.

И немцы, воссоединяя Германию, тоже согласились бы с этим. Надо было просто принять соглашение, особый пункт оговорить, что никто из них в НАТО, ни Германия, ни Польша, ни Чехословакия, никто не может вступать. Это было вполне объективно.

Еще больше дров наломал - если смотреть о Прибалтике. Сегодня в Прибалтике, смотрите, - нацисты маршируют по Риге, в Эстонии с ума сошли, в принципе, ссорятся с русскими, объявив не гражданами, а в той же Нарве две трети населения русские.

А что касается Украины, она в бытность Горбачева входила в десятку самых развитых стран мира, если брать по экономическому потенциалу, а сейчас страна под пятой нацистов, бандеровцев, црушников, фашистов, которые развязали войну против русского мира, и которая грозит всем нам.

Поэтому, последствия их политики ужасающие.

И, может быть, и есть какая-то и высшая тут справедливость - обрати внимание, в мае Кравчук и Шушкевич ушли из жизни, в августе – Горбачев. Тем более, в августе было годовщина ГКЧП – попытка сохранить страну. Так что последствия их политики для всей нашей страны катастрофические. Нам надо будет не одну пятилетку выправлять ситуацию.

- То есть, на ваш взгляд, Горбачев останется в истории как преступник?

- Ну, он не так останется, он и является, по сути дела, - это политический власовец. Это всем очевидно сегодня.

Даже тем, кто будет сейчас аллилуйствовать, вы увидите… Даже уже у самых ярых его сторонников не найдется честных и нормальных слов, чтобы охарактеризовать его политику как успешную.

- Понял. Спасибо. Ну, я с нетерпением вас жду сегодня.

- Давай, Саш, давай. Я рад тебя слышать.

- Обнимаю. До свидания. Счастливо!

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