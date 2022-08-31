«Беспринципный прислужник США и Запада»: Как в Китае отреагировали на смерть Горбачёва

Уход из жизни Михаила Горбачёва повлёк бурный отклик по всему миру — ведь именно при нём некогда грозная Советская Империя этому миру открылась. Фото: REUTERS

Уход из жизни Михаила Горбачёва повлёк бурный отклик по всему миру — ведь именно при нём некогда грозная Советская Империя этому миру открылась.

Но если благожелательный тон некрологов в западных газетах был вполне предсказуем, то восточный игрок, Китай, отреагировал на смерть Михаила Сергеевича неоднозначно. Формально и для Пекина он — человек не чужой: в 1989 году Горбачёв нормализовал отношения между КНР и нашей страной, при прежних советских лидеров дошедшие до «горячих» пограничных стычек. Но об этой части его политического наследия китайцы сейчас не вспоминают. И беспощадно критикуют первого и последнего президента СССР за многочисленные ошибки.

Особенно выделяется некролог в пекинской Global Times. Для понимания: газета эта выражает мнение сторонников национального суверенитета — армейских и партийных элит. И издаётся на английском языке, дабы мир не ломал голову, переводя с иероглифов, а что же эти китайские патриоты думают по тому или иному вопросу.

И статья о Михаиле Сергеевиче в Global Times звучит как настоящий приговор.

«Китайские обозреватели видят его трагичной фигурой, беспринципным прислужником США и Запада, который совершил грубые ошибки на международной арене и вызвал экономический хаос внутри страны — что служит напоминанием другим странам: надо опасаться любой попытки подобной «мирной эволюции» по указке прозападных сил».

Также Горбачёва обвиняют в «наивности и незрелости», «слепому поклонению западной системе» и «потере независимости».

По мнению газеты, при нём «русский народ пострадал от политической нестабильности и серьезных экономических неурядиц, что Китай расценил как предупреждение и урок». Это чистая правда: в Пекине внимательно наблюдали за перестройкой, развалом СССР и последовавшим «диким капитализмом» — и сделали всё, чтобы собственный китайский «переход к рынку» прошёл плавно, с сохранением вертикали власти.

Наконец, в некрологе справедливо указаны истоки нынешних конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе между Россией и Украиной: «Частичная демократизация советского общества при Горбачёве привела к подъёму националистических и антирусских настроений в большинстве из 15 республик экс-СССР».

Любопытно, что автор статьи пытается смягчить столь резкие суждения, выставляя их не как мнение партии или правительства (или даже своё личное) — а как «позицию общества»: мол, так о Горбачёве пишут некие китайские пользователи Сети и неназванные политологи.

Но, это, скорее, лишь дань традиционной ориентальной вежливости. И понятно, что это как раз и есть реальная позиция официального Пекина касательно Михаила Сергеевича и его наследия.

Интересно сравнить всё это с противоположным полюсом китайской журналистики. Другая газета, South China Morning Post, считается независимой, издаётся в либеральном Гонконге. И на её страницах вспомнили, скорее, всевозможные несуразицы, связанные с генсеком-нобелиатом. Например, его съёмки в рекламе американской пиццы в 1997 году (высокобюджетный проект, за который главный герой получил от западных продюсеров солидный гонорар).

Или легендарную фразу «В СССР секса нет», сказанную советской участницей телемоста с США в 1986 году. Или перегибы при антиалкогольной кампании — пресловутую вырубку виноградников. То есть даже либерально настроенные китайцы видят в Горбачёве не масштабную политическую фигуру, а прежде всего набор трагикомических казусов.

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