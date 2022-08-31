Где живут наследники Горбачева: Старшая внучка называет себя «фрау», младшая уехала из России ради двойного гражданства

Младшая внучка Анастасия с мужем и сыном Фото: СОЦСЕТИ

Внучки экс-президента СССР отказались от публичности, хотя обе в своё время были известными светскими львицами. Но после замужества и Ксения, и Анастасия перебрались в Баварию, где давно проживает их мать Ирина Вирганская.

Единственная дочь Горбачева по профессии медик, но всю жизнь работала с отцом, занималась делами его фонда.

В Баварии Михаил Сергеевич ещё лет пятнадцать назад открыл отделение своего именного фонда. В браке с сосудистым хирургом Анатолием Вирганским Ирина прожила 16 лет, у них родились две дочери - Ксения и Анастасия. Но после развода с Вирганским Ирина и дочери прервали с ним общение. Сейчас дочь Горбачева замужем за бизнесменом Андреем Трухачевым.

Старшая внучка Ксения Фото: СОЦСЕТИ

Из пиарщика в виноделы

Старшая внучка Горбачева 42-летняя Ксения Вирганская вслед за матерью перебралась в Германию, живет в Берлине.

Недавно Ксения вышла замуж в третий раз, правда имя избранника Вирганская скрывает от прессы.

Старшая внучка Ксения Фото: СОЦСЕТИ

Первым мужем Ксении был ее однокурсник по МГИМО Кирилл Солод. Прожили вместе они мало, не больше года. После развода Вирганская устроилась на работу пиарщиком к певице Валерии. Артистка в то время активно исполняла хиты композитора Виктора Дробыша, с ним, по слухам, у старшей внучки Горбачева закрутился бурный роман. Но замуж Ксения все-таки вышла за другого человека. Вторым супругом Вирганской стал тогдашний директора певца Авраама Руссо Дмитрий Пырченков. После свадьбы пара переехала в Германию. Там Ксения помогала матери с работой фонда Горбачева, там же родилась ее дочь Александра.

Потом Ксения развелась с мужем, сосредоточилась на семейном бизнесе. Вместе с отчимом они открыли магазин коллекционных вин. В соцсетях у Ксении есть закрытая страничка. Но она там зарегистрирована под псевдонимом «Фрау Гуидотти».

Старшая внучка Ксения Фото: СОЦСЕТИ

По словам наследницы Михаила Сергеевича, после переезда в Германию она стала чаще общаться с младшей сестрой Настей, которая тоже несколько лет назад перебралась в Баварию.

Младшая внучка Горбачева - любимица Михаила Сергеевича. Она всегда напоминала Горбачеву его покойную жену Раису Максимовну.

Старшая внучка Ксения с дочкой Сашей Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Насте 35 лет, она замужем за пиарщиком (в России он продвигал модные бренды - Ред.) Дмитрием Зангиевым, воспитывает сына Никиту.

В Москве Анастасия работала обозревателем моды в глянце. Сейчас же младшая внучка Михаила Сергеевича занята семейными делами, сосредоточилась на воспитании ребёнка.

Внучка Анастасия с сыном Фото: СОЦСЕТИ

По словам приятелей младшей внучки Горбачева, они с мужем решили надолго осесть в Германии, хотят получить двойное гражданство.

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