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31 августа 2022 14:37

Россияне охарактеризовали Горбачева как отрицательного персонажа в российской истории

Такого мнения придерживаются 87% опрошенных
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Накануне вечером, 30 августа, не стало последнего президента СССР. Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни.

Накануне вечером, 30 августа, не стало последнего президента СССР. Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером, 30 августа, не стало последнего президента СССР. Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни. За время своего правления Горбачев принял немало важных решений, однако ключевым моментом в его карьере, конечно же, стал распад СССР. Сайт KP.RU провел опрос и решил узнать, как к экс-президенту относятся россияне, и как оценивают поступки лидера некогда крупнейшего государства.

Как оказалось, большинство опрошенных считают Михаила Горбачева отрицательным персонажем в российской истории. Участники исследования полагают, что политик избрал неверный курс, когда решил наладить отношения с Западом и предоставить свободу всем отдельным республикам. Столь категоричного мнения придерживаются 61% респондентов.

«Я не могу простить, что он развалил такую страну», - говорит участник опроса.

«Я считаю, что Горбачев продал свою Родину, таких нельзя называть положительными персонажами. Столько из-за него было поломанных надежд и судеб», - сокрушается другой.

«Он обманул доверие народа, поэтому сейчас столько негатива», - отмечает третий.

Еще 26% высказываются мягче и называют Горбачева «скорее отрицательным» персонажем в истории страны. Опрошенные признают важнейшие шаги политика навстречу западному миру, но распад СССР простить ему не могут.

«Я бы сказал Горбачев – персонаж противоречивый», - деликатно отмечает респондент.

«Все мы люди, все ошибаемся. Наверняка, он верил, что так будет лучше, а получилось как всегда. Пусть земля ему будет пухом», - говорит другой.

Однако нашлись и те, кто отметил недостатки Горбачева как правителя, но в целом оценил его скорее как положительную личность.

«Как можно судить, это же человек, да и ни от одного него зависело быть перестройки или нет», - возмущается участница опроса.

Оставшиеся 4% и вовсе заявили, что считают Михаила Горбачева абсолютно положительным персонажем в истории. По их мнению, СССР и так бы распался, это был только вопрос времени, зато политик представил народу свободу слова, положил начало антиалкогольной кампании, сделал все возможное, чтобы восстановить отношения с другими государствами.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 20,5 тысячи человек.

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