Россияне охарактеризовали Горбачева как отрицательного персонажа в российской истории

Накануне вечером, 30 августа, не стало последнего президента СССР. Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером, 30 августа, не стало последнего президента СССР. Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни. За время своего правления Горбачев принял немало важных решений, однако ключевым моментом в его карьере, конечно же, стал распад СССР. Сайт KP.RU провел опрос и решил узнать, как к экс-президенту относятся россияне, и как оценивают поступки лидера некогда крупнейшего государства.

Как оказалось, большинство опрошенных считают Михаила Горбачева отрицательным персонажем в российской истории. Участники исследования полагают, что политик избрал неверный курс, когда решил наладить отношения с Западом и предоставить свободу всем отдельным республикам. Столь категоричного мнения придерживаются 61% респондентов.

«Я не могу простить, что он развалил такую страну», - говорит участник опроса.

«Я считаю, что Горбачев продал свою Родину, таких нельзя называть положительными персонажами. Столько из-за него было поломанных надежд и судеб», - сокрушается другой.

«Он обманул доверие народа, поэтому сейчас столько негатива», - отмечает третий.

Еще 26% высказываются мягче и называют Горбачева «скорее отрицательным» персонажем в истории страны. Опрошенные признают важнейшие шаги политика навстречу западному миру, но распад СССР простить ему не могут.

«Я бы сказал Горбачев – персонаж противоречивый», - деликатно отмечает респондент.

«Все мы люди, все ошибаемся. Наверняка, он верил, что так будет лучше, а получилось как всегда. Пусть земля ему будет пухом», - говорит другой.

Однако нашлись и те, кто отметил недостатки Горбачева как правителя, но в целом оценил его скорее как положительную личность.

«Как можно судить, это же человек, да и ни от одного него зависело быть перестройки или нет», - возмущается участница опроса.

Оставшиеся 4% и вовсе заявили, что считают Михаила Горбачева абсолютно положительным персонажем в истории. По их мнению, СССР и так бы распался, это был только вопрос времени, зато политик представил народу свободу слова, положил начало антиалкогольной кампании, сделал все возможное, чтобы восстановить отношения с другими государствами.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 20,5 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

Одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России (подробности)

Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной (подробности)

Михаил Горбачев: В той России, в которой я жил, яйца были всегда, во всех смыслах

Фрагменты интервью разных лет экс-президента СССР политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)

Как Михаил Горбачев в последний момент пытался спасти СССР и себя при власти

Накануне Беловежья, президент СССР Михаил Горбачев подговаривал маршала Шапошникова на военный переворот. О том, как это было вспоминает обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец (подробности)

ПО ТЕМЕ

Съемки в фильмах и рекламе, смешные прозвища и церковные праздники: 10 фактов о Михаиле Горбачеве, о которых вы не знали

Что обязательно нужно помнить о последнем президенте СССР (подробнее)

"Человек, изменивший историю ХХ века": как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева

Мировые лидеры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Горбачева (подробнее)

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм». Что политики говорили о президенте СССР

30 августа скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Что говорили известные политики о нем и важнейших событиях, которые произошли за годы его руководства страной, в подборке «Комсомольской правды» (подробнее)