Михаил Горбачев в кино, клипах и рекламе: ел пиццу, ехал с сумочкой LV, хвалил дороги Австрии и осуждал «урок Чернобыля»

Михаил Горбачев в рекламе сети ресторанов "Пицца Хат". Фото: YouTube

30 августа из жизни ушел Михаил Горбачев — генсек ЦК КПСС, первый и последний президент Советского Союза. Пока в обществе продолжается бурная дискуссия по поводу полезности и вредности действий политика для советской империи, «КП» предлагает вспомнить, в каких аудиовизуальных произведениях Михаил Сергеевич оставил след — вольно или невольно.

«Небо над Берлином-2» («Так далеко, так близко», 1993)

В фэнтези-фильме Винса Вендерса советский политик сыграл самого себя. Он, читая стихи Федора Тютчева, про себя рассуждает о вечных вопросах: для чего человек приходит в этот мир, что есть цель существования и так далее. Это был дебют Горбачева в кино. Режиссер разглядел в нем «ангела-хранителя гласности». Вместе с экс-президентом СССР в эпизоде снялся лидер рок-группы The Velvet Underground Лу Рид.

«Даду внедреж» (1995)

Экспериментальный музыкант Игорь Кезля, выступавший под псевдонимом Господин Дадуда, набрался вдохновения электронной музыкой в Гамбурге и начал рубить в Новой России треки и клипы в стиле техно. Одним из суперхитов артиста стал «Даду внедреж», в котором высмеивалось косноязычие и акцент Михаила Горбачева. Под громкий бит фирменные горбачевские фразы («Мы не позволим кому не попадя», «И нужон внедреж», «И это главное», «Окультуриваться надо») произносил сатирик Михаил Задорнов. В клипе на этот трек, ставший в 1995 году лидером хит-парадов, текст зачитывал загримированный под Горбачева мужчина.

«Счастье есть», DJ Грув (1996)

Трек культового российского диджея Грува (Евгений Рудин) «Счастье есть» тоже основан на сэмплах из фраз Михаила Горбачева и его супруги Раисы. Оба даже заведены в название песни. Под музыку, которая звучала на всех дискотеках страны и даже на рингтонах первых мобильных телефонов, политик произносил гуманистическое «Не плодите ненависть», а его супруга — «Счастье есть, его не может не быть».

Pizza Hut (1997)

Знаменитый абсурдистский ролик, где последний президент СССР (которому всегда противостояла другая сверхдержава) и нобелиат гуляет с внучкой по Красной площади и решает заглянуть в расположенный напротив Кремля ресторан сети Pizza Hut. Внутри его появление никакого ажиотажа не вызывает — Горбачев тихо садится в уголке и наслаждается горячей пиццей. Однако за соседним столиком разгорается не менее горячий конфликт: взрослый мужчина доказывает, что Горбачев — это «полный хаос», а сын доказывает ему, что «перспективы». Разрешает спор пожилая женщина, сидящая с ними за столом: «Благодаря нему у нас есть Пицца Хат». После этого посетители ресторана встают и начинают поднимать тост «За Горбачева», что переводится субтитрами как «Hail to Gorbachev». Если одним показалось, что такая близость к народу и массовой культуре — прямое последствие перестройки, до другие увидели в рекламе американской пиццы русским президентом унижение, пресмыкательство за деньги и метафору развала СССР и агрессивного проникновения в нашу страну западного капитала. Общий бюджет ролика, как потом выяснилось, составлял 1 миллион долларов, а лично Горбачев получил 150 тысяч долларов.

В 2010 году издание Time включило эту рекламу в список «Самых позорных роликов с участием знаменитостей».

«Национальные австрийские железные дороги» (2000)

Почти в 70 лет самый распиаренный советский генсек не постеснялся заработать на продвижении Österreichische Bundesbahnen — австрийских железных дорог. Поседевший, но бодрящийся политик по сюжету ролика прибыл в Австрию, чтобы оценить качество банов.

Увиденное, разумеется, привело Горбачева в восторг. «Перестройка!», — повторяет он в ролике раз за разом, когда видит работу австрийских тружеников, с одной стороны, намекая на то, что совершил в СССР, а, с другой, представляя новый проект дорог.

Louis Vuitton (2007)

Коричневые сумочки, пафосно облепленные логотипами LV, обычно любят носить или светские львицы, или российские футболисты. Однако в 2007 году французский бренд предложил сотрудничество 76-летнему пенсионеру Михаилу Горбачеву. И он с радостью снялся в рекламной ролике, где ехал в люксовом авто вдоль Берлинской стены — символа Холодной войны. Снимала политика знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц.

Гонорар Горбачева был оформлен в виде пожертвования от компании Vuitton в экологическую организацию Green Gross, основанную политиком. Сумма не разглашается.

«Встречи с Горбачевым» (2019)

Один из лучших современных документалистов Вернер Херцог с коллегой Андре Сингером снял ленту, состоящую из хроники советского времени и разговора с Михаилом Горбачевым на излете десятых. С высоты прожитого опыта глава огромной империи обсуждает переговоры с США, итоги перестройки и, конечно, ядерный вопрос.

- Чернобыль - это наука, - подчеркивал Горбачев. - Это такой урок, который мы не можем игнорировать. Я думаю, что урок в Чернобыле не устарел. Вы посмотрите, что происходит в мире!