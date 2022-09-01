Военная спецоперация на Украине 1 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года.

Офицер Росгвардии погиб в Харьковской области, спасая мирных жителей от артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины, рассказали в пресс-службе ведомства. Как сообщается в Telegram-канале Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела Изюма под Харьковом.

В Сети появилось видео задержания украинских диверсантов, готовивших теракт на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На кадрах показана работа силовиков, которые врываются в помещение, где находились диверсанты. В ходе задержания были обнаружены и изъяты автоматы АК-74, гранатометы NLAW, гранаты, самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее важнее сдержать обещание перед Киевом, чем то, что думают немецкие избиратели.

Целью миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) является предотвращение ядерной катастрофы, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он также отметил, что миссия организации на ЗАЭС носит технический характер.