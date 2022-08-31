Никас Сафронов: "В действиях Горбачева не было корысти и злых помыслов, даже когда он проводил неправильную политику"

Никас Сафронов и Михаил Горбачев. Фото из личного архива

– Горбачев был одним из первых, кто обратил на меня внимание, когда я был еще начинающим художником. Он увидел сюжет обо мне в программе «Взгляд». И захотел познакомиться, - вспоминает Сафронов. - Это начало 90-х. Он еще был Президентом СССР. Его помощник, фамилию, к сожалению, не помню, привел Михаила Сергеевича ко мне в мастерскую на Малой Грузинской. Михаил Сергеевич посмотрел картины. Я подарил ему одну из своих работ.

С тех пор мы поддерживали отношения, которые я очень ценил. И он тоже. Мы не дружили, но общались. Однажды на мероприятии в Кремле Горбачев подошел ко мне и взял меня под руку. На этой встрече с деятелями культуры был Валентин Гафт, который заметил этот «жест доброй воли». И мы с ним так познакомились.

Я неоднократно писал портреты Михаила Сергеевича. Приезжал к нему в Горбачев-Фонд. Дважды бывал у него на днях рождения. Он посещал мою мастерскую. Бывал у меня с Раисой Максимовной. После ее ухода он хотел, чтобы я сделал её портрет. В общении он был сентиментальный, душевный, теплый человек.

Художник Никас Сафронов. Портрет Михаила Горбачева.

Безусловно он историческая личность. Он сделал много хорошего и плохого для нашей страны. Как говорил другой известный политик: хотел как лучше, а получилось как всегда. Но он изменил мир. Начал реформы. В стране было всеобщее воодушевление. Происходили колоссальные перемены.

Возможно, реформы пошли бы по-другому, если бы рядом с Горбачевым была команда профессионалов, советников, которые бы его направляли. Но таких не было. Поэтому и ошибки. Но в действиях Горбачева не было корысти и злых помыслов, даже когда он проводил неправильную политику.

В западном мире его всегда очень любили. Он был витриной России. Я видел, как хорошо его принимали в Германии. Запад был благодарен ему за то, что он сделал: разрушил Берлинскую стену. Потом Запад все эти победы использовал в своих интересах. Но вначале все были воодушевлены дружбой с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

Одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России (подробности)

Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной (подробности)

Михаил Горбачев: В той России, в которой я жил, яйца были всегда, во всех смыслах

Фрагменты интервью разных лет экс-президента СССР политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)

Как Михаил Горбачев в последний момент пытался спасти СССР и себя при власти

Накануне Беловежья, президент СССР Михаил Горбачев подговаривал маршала Шапошникова на военный переворот. О том, как это было вспоминает обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец (подробности)

ПО ТЕМЕ

Съемки в фильмах и рекламе, смешные прозвища и церковные праздники: 10 фактов о Михаиле Горбачеве, о которых вы не знали

Что обязательно нужно помнить о последнем президенте СССР (подробнее)

"Человек, изменивший историю ХХ века": как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева

Мировые лидеры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Горбачева (подробнее)

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм». Что политики говорили о президенте СССР

30 августа скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Что говорили известные политики о нем и важнейших событиях, которые произошли за годы его руководства страной, в подборке «Комсомольской правды» (подробнее)