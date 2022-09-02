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2 сентября 2022 13:02

Организатор премии имени Горбачева: «Эта премия должна была стать альтернативой Нобелевки»

Все знают про Фонд Горбачёва, но мало кто помнит про премию его имени, которая должна была стать российской альтернативой Нобелевки
Василиса НИКОЛАЕВА
31 августа скончался первый президент СССР Михаил Горбачев.

31 августа скончался первый президент СССР Михаил Горбачев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Уговорить Горбачева на этот проект было нелегко», вспоминает генеральный продюсер компании «Gorby 80 Ltd» Леонид Шляховер, который занимался организацией этой премии.

- К нашему знакомству с Горбачевым привела сложная цепочка событий, - говорит Шляховер. - Главное, что все состоялось и все произошло. Хотя были большие сомнения, что Горбачев согласится. Я был далеко не первым в ряду тех, кто предлагал ему создать подобную международную награду. Такие предложения и гораздо раньше ему поступали и от Сороса, и от Теда Тёрнера. Причём начиная с момента его фактической отставки. Но он всегда отказывался.

- Как же удалось его убедить?

- Я был настойчивый и у меня было сорок редакций проведения премии, который я ему показал. В конце концов мы пришли к общему мнению. Очень жаль, что продолжения премии не получилось... Хотя тот же Михаил Сергеевич нас всячески поддерживал и даже потом, но возникли обстоятельства, которые помешали продолжить.

- Что за обстоятельства?

- Премию похоронили без меня. Я думаю, что люди, к этому причастные, одумаются сейчас и уже после смерти Михаила Сергеевича нам удастся вернуться у этой идее. Ведь эта премия, задуманная в России, должна была стать международной альтернативой Нобелевки. Так как сам Горбачев был гораздо масштабнее, чем одна страна.

Кстати, в письме ко мне Михаил Сергеевич однажды писал, что Фонд Горбачева - это фундамент, а Премия Горбачева - его обелиск. Масштабу его личности и месту в истории она полностью соответствовала. Потому что он сам действительно изменил мир. Можно спорить, конечно, в какую сторону: хорошую или плохую.

- Каким он вам показался?

- Горбачев был действительно великим человеком. Сложно что-либо добавить к этому. Он был человеком здравомыслящим и никаких заявлений по поводу своей роли в мировой истории не делал. Но понятно, что все его поступки говорили о том, что он понимал, что совершил.

Последние два года, когда здоровье ухудшилось, мы потеряли связь. Но до этого общались регулярно. Думаю, сейчас этот глобальный проект в память об этом великом человеке и политике обязательно должен возродиться. Я очень сожалею, что он ушёл.

СПРАВКА КП

Премия Михаила Горбачева (сокращенно MGA) - «Человек, который изменил мир» присуждалась с 2011 года в трёх категориях - «перестройка», «ускорение» и «гласность». Ее учредителем стал Фондом имени президента СССР, Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира, Международный Зелёный Крест и Форум новой политики.

Первая церемония прошла в Лондоне 11 лет назад 30 марта на праздновании 80-летия самого Горбачева.

Она транслировалась по всему миру и ее посетили звёзды первой величины. Например, Шерон Стоун.

Было заявлено, что эту награду получат те, кто внес «уникальный вклад в развитие современной цивилизации, культуры, науки и технологий». Увы, просуществовала премия недолго. И тому было множество причин.

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