Организатор премии имени Горбачева: «Эта премия должна была стать альтернативой Нобелевки»

31 августа скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Уговорить Горбачева на этот проект было нелегко», вспоминает генеральный продюсер компании «Gorby 80 Ltd» Леонид Шляховер, который занимался организацией этой премии.

- К нашему знакомству с Горбачевым привела сложная цепочка событий, - говорит Шляховер. - Главное, что все состоялось и все произошло. Хотя были большие сомнения, что Горбачев согласится. Я был далеко не первым в ряду тех, кто предлагал ему создать подобную международную награду. Такие предложения и гораздо раньше ему поступали и от Сороса, и от Теда Тёрнера. Причём начиная с момента его фактической отставки. Но он всегда отказывался.

- Как же удалось его убедить?

- Я был настойчивый и у меня было сорок редакций проведения премии, который я ему показал. В конце концов мы пришли к общему мнению. Очень жаль, что продолжения премии не получилось... Хотя тот же Михаил Сергеевич нас всячески поддерживал и даже потом, но возникли обстоятельства, которые помешали продолжить.

- Что за обстоятельства?

- Премию похоронили без меня. Я думаю, что люди, к этому причастные, одумаются сейчас и уже после смерти Михаила Сергеевича нам удастся вернуться у этой идее. Ведь эта премия, задуманная в России, должна была стать международной альтернативой Нобелевки. Так как сам Горбачев был гораздо масштабнее, чем одна страна.

Кстати, в письме ко мне Михаил Сергеевич однажды писал, что Фонд Горбачева - это фундамент, а Премия Горбачева - его обелиск. Масштабу его личности и месту в истории она полностью соответствовала. Потому что он сам действительно изменил мир. Можно спорить, конечно, в какую сторону: хорошую или плохую.

- Каким он вам показался?

- Горбачев был действительно великим человеком. Сложно что-либо добавить к этому. Он был человеком здравомыслящим и никаких заявлений по поводу своей роли в мировой истории не делал. Но понятно, что все его поступки говорили о том, что он понимал, что совершил.

Последние два года, когда здоровье ухудшилось, мы потеряли связь. Но до этого общались регулярно. Думаю, сейчас этот глобальный проект в память об этом великом человеке и политике обязательно должен возродиться. Я очень сожалею, что он ушёл.

СПРАВКА КП

Премия Михаила Горбачева (сокращенно MGA) - «Человек, который изменил мир» присуждалась с 2011 года в трёх категориях - «перестройка», «ускорение» и «гласность». Ее учредителем стал Фондом имени президента СССР, Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира, Международный Зелёный Крест и Форум новой политики.

Первая церемония прошла в Лондоне 11 лет назад 30 марта на праздновании 80-летия самого Горбачева.

Она транслировалась по всему миру и ее посетили звёзды первой величины. Например, Шерон Стоун.

Было заявлено, что эту награду получат те, кто внес «уникальный вклад в развитие современной цивилизации, культуры, науки и технологий». Увы, просуществовала премия недолго. И тому было множество причин.

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