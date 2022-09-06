Ксения Собчак устроила скандал и стала фигурантом уголовного дела

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак спровоцировала скандал. Жена Константина Богомолова обнародовала интервью с Виталием Манским. В ходе беседы режиссер резко высказался в адрес коллеги Никиты Михалкова. Мэтр не стал оставлять громкое заявления документалиста без внимания и обратился в соответствующие органы. В итоге телеведущая стала фигурантом нового уголовного дела о клевете.

Ксения Собчак объявила о том, что после ее интервью с Виталием Манским режиссер Никита Михалков написал на него заявление. "Он обвинил его в клевете. Теперь в отношении второго расследуют дело", - рассказала телеведущая. Манскому грозит до двух лет лишения свободы.

Поводом к грандиозному скандалу стали слова Виталия Всеволодовича. "Он сообщил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета». Никита Сергеевич (который еще и президент ММКФ), судя по всему, с утверждением не согласен", - добавила жена Константина Богомолова. Тогда же Манский заявил, что абсолютно уверен в своей правоте и "готов в суде отстаивать сказанное".

Телеведущая же добавила, что проходит свидетелем по данном делу. "Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление. Возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания", - уточнила она.

К слову, ранее Никита Сергеевич отрицал, что будет обращаться в суд из-за слов автора документальных лент о группе t.A.T.u. "Не считаю, что меня оскорбили, - говорил 76-летний мэтр. - Но, если Союз кинематографистов, а это около пяти тысяч человек, решит, что оскорбили его руководителя, я ничего против этого делать не буду".

За именитого брата вступился Андрей Кончаловский. Он отметил, что Манский не должен был переходить на личности, даже если у них разные взгляды на ценности. "Уважение - сложная вещь, она требует сдержанности в языке. Можно по-разному относиться к общественной деятельности Никиты Сергеевича, но никто не будет спорить, что Михалков как художник - личность выдающаяся. Убеждения могут быть разными, но они не должны публично выражаться в подзаборных фразах", - говорил супруг Юлии Высоцкой.

В свою очередь, адвокат Павел Астахов назвал заявление Михалкова против Манского "борьбой за правду". "Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто-то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем - пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова", - цитирует юриста "Газета.Ru".