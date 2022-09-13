Военная спецоперация на Украине 13 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года.

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил , что большое число домохозяйств на Украине предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой энергии. Он также отметил, что ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий.

ВС Украины планируют крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил представитель местной администрации Владимир Рогов. Он рассказал, что украинские войска перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление ВСУ готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее".

Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину "всем необходимым для успеха на поле боя", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что союзные силы полностью контролируют ситуацию на Донецком направлении. Он отметил, что за последние сутки противник потерял в этом районе много военных и техники.