Владимир Зеленский плюнул в тяжелобольного Никиту Михалкова

Никита Михалков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян. В список попали 119 российских культурных и спортивных деятелей. Согласно указу президента Украины, будут заморожены активы россиян, у них отберут госнаграды. От действий политика пострадал и Никита Михалков.

Владимир Зеленский ввел санкции против Леонида Якубовича, Максима Аверина, Ирины Аллегровой, Владимира Винокура, Ларисы Долиной, Дмитрия Дюжева, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Лолиты Милявской, Евгения Петросяна. Плюнул политик и в тяжелобольного Никиту Михалкова.

Как известно, в настоящее время врачи пытаются выходить именитого режиссера. Никита Сергеевич находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Однако подробности диагноза Михалкова пока доподлинно неизвестны. По некоторым данным, у 77-летнего режиссера диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром. "По всей видимости, речь идет о бактериальном поражении. В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком. Коварная бактерия приводит не только к воспалениям легких, но и к менингитам, и гайморитам. При бактериальной пневмонии кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена также развивается сильнейшая интоксикация организма", - сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, в результате распространения подобной болезни "происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью". "Легочная ткань плавится от пневмококка... Количество ядов в теле больного зашкаливает... Надеюсь, ему делают гемодиализ", - рассказал эксперт kp.ru.