Инна Чурикова перед смертью молила о милосердии

14 января не стало Инны Чуриковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 января не стало Инны Чуриковой: Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни. Последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом рёбер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у неё обнаружили признаки ОРВИ. Казалось, ничего серьёзного, и она непременно справится. Однако, судьба распорядилась иначе.

В соцсетях, где Инна Михайловна появлялась нечасто, своё последнее послание артистка оставила 1 января.

- Мы вместе! - написала Чурикова, прикрепив фото с любимым мужем Глебом Панфиловым и единственным сыном Иваном. - Пусть 2023 будет милостивым!

Инна Михайловна с мужем и сыном. Это ее последнее фото в соцсетях.

Напомним, с супругом-режиссером актриса прожила в браке 52 года и до последнего называла мужа своим самым любимым мужчиной. "Глебушка, мой родной", - так обращалась к нему Инна Михайловна, обещая всегда быть вместе. Уход жены стал для режиссера невосполнимой потерей.

- Вот так вышло. Никто не ожидал....Не сыпьте соль на рану..., - кратко прокомментировал KP.RU скорбную новость муж артистки. - Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить.

О кончине Инны Чуриковой 14 января сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Прощание с артисткой пройдет в театре во вторник, 17 января.

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