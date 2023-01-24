Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 января 2023 года: США грозят дать Украине снаряды для ударов по России и сколько человек Киев потерял на передовой

Потери украинской стороны — до полутора взводов. Фото: REUTERS

Как нивелируют американские системы вместе с экипажами

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении артиллерия ЗВО била по позициям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ у харьковских поселков Двуречная и Берестовое и в Новоселовском в ЛНР. Потери украинской стороны — до полутора взводов. На Красно-Лиманском направлении артиллерия ЦВО и ВДВ ударила по 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в Серебрянском лесничестве. Украинские десантники потеряли до 70 бойцов и две американских РЛС AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. На Донецком направлении бойцы ЧВК при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили поселок Краснополье. За сутки противник потерял свыше 60 военнослужащих. На Запорожском направлении войсками ВВО за сутки уничтожено более взвода националистов. На Днепровском направлении высокоточное оружие принесло горе 107-й реактивной артбригаде в городе Марганец Днепропетровской области, где была разбита пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и двумя автомобиля. Не ходите, янки, по Днепру гулять.

Какие части в СВО самые боевитые

По мнению Дмитрия Рогозина, бывшего руководителя Роскосмоса, ныне главы спецотряда военных советников «Царские волки», первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР сейчас одни из самых боеспособных соединений в зоне СВО. Среди наиболее квалифицированных командиров Донбасса Рогозин назвал комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров двух корпусов до конфликта на Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами. Многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга с детства, и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий. Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью.

В Германии сочли заявления украинского МИДа поддержкой Бандеры

Немецкий политик Даниэль Рой высказал мнение, что требование замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках Киеву истребителей Tornado понравилась бы Степану Бандере. Ранее Мельник, много лет оскорблявший немецких политиков самого высокого ранга, работая послом в Берлине, заявил о том, что ФРГ обязан отдать незалежной сотню истребителей Tornado, которые немцы собирались вывести из эксплуатации в ближайшее время. Бандере нравились летчики-камикадзе? Это новость...

В ЛНР нашли тайник бывшего бойца ВСУ с 300 кг тротила!

Сотрудники органов безопасности ЛНР обнаружили на освобожденной территории республики тайник военнослужащего ВСУ, где тот хранил более 300 кило взрывчатки. В освобожденной Кудряшовке Кременского района силовики ЛНР обнаружили в доме служившего в ВСУ гражданина элементы динамической защиты 4С20U украинского производства общим весом взрывчатого вещества 306 кг, пять танковых и два осколочно-фугасных снаряда. Для самоубийства многовато, для того, чтобы остановить наступление России маловато. Они такие странные, эти пироманы...

На Ровенскую АЭС из-за рубежа доставлен эшелон с боеприпасами

В Службе внешней разведки России сообщили , что через железнодорожную станцию «Рафаловка» на территорию Ровенской АЭС были доставлены вагоны сбоеприпасами из-за рубежа. По данным СВР, на атомных станциях по указанию киевского режима хранятся боеприпасы для наиболее дорогих РСЗО HIMARS, а также для иностранных систем ПВО и артбоеприпасы большого калибра. В Киеве полагают, что Россия не станет наносить удары по АЭС из-за опасений детонация складов и разрушения атомных станций. То есть, все-таки, меряют не по себе.

Почему Вашингтон грозит поставить Киеву средства для удара по Крыму

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ, сообщил, что возможные поставках ракет ATACMS Киеву являются частью психологической войны. Наш дипломат сказал: «Это элемент не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России». Так отреагировал Рябков на пассаж, исполненный 22 января Майклом Макколом, главою комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса. Тот заявил, что США нужно отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы ВСУ совершали атаки на Крым и таким образом «одолели» Москву. 61 год в Техасе прожил — а ума не нажил. Может, ковбойская шляпа слишком давила на лоб?

Противников бритья на передовой все больше

Евгений Пригожин, глава компании «Конкорд», поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который критически отнесся к представителю парламента, заявившему о том, что в зоне СВО надо бриться по уставу и вообще поддерживать уставной вид. Кроме язвительной реакции на подобное предложение депутата, Пригожин попросил Кадырова отрастить бороду в два раза больше — за него и за себя, и добавил, что за «гламуризацию в армии» надо давать реальный тюремный срок. В общем, серпом по щетине.

Почему украинские беженцы в Британии становятся бомжами

Тоби Томас, обозреватель Guardian, пишет, что в Англии многие украинские беженцы становятся бездомными, и существуют в ужасных условиях после окончания программы спонсорства. Беженка Мария, которая оказалась в пункт временного размещения, рассказала обозревателю издания, что там «все ужасно, все старое и грязное». В таком положении не менее трети из более чем 150 тысяч украинцев, приехавших в Британию по программе спонсорства. Есть варианты: вернуться домой, где «тепло и светло», или отправиться в Африку, где тоже не холодно и достаточно солнца.

Из Ростова в Донецк протянут водовод

Минобороны России сообщило о начале строительства водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец — Донбасс. По водоводу пойдет до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Проект предусматривает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на десять тысяч кубических метров. К работе приступили 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Капля камень точит.