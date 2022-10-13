Военная спецоперация на Украине 13 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года.

Российские военные отбили атаку трех рот ВСУ на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позже они были отброшены, сообщили 12 октября, в Минобороны РФ.

Власти Франции и Дании работают над передачей Вооруженным силам Украины шести артиллерийских установок Caesar, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Украина вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Канада направит Украине новый пакет военной помощи на 34 миллиона долларов. В него входят артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов.

Российские войска отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике. «Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военных», - сообщили в российском Минобороны.