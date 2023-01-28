Борис Джонсон на телеканале «Рада» вставил шпильку журналистке из незалежной, сравнившей россиян с нацистами.
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На Купянском направлении «Западная» группировка войск била по 103-й бригаде теробороны в районе Песчаного и по 14-й мехбригаде ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Уничтожено более взвода украинских бойцов. На Красно-Лиманском направлении артиллерией группировки войск «Центр» и авиацией поражены части 24-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Островского Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Потери противника — полтора взвода убитыми и ранеными. На Донецком направлении Южная группировка войск за сутки уничтожила до роты украинских военнослужащих, американскую САУ М109 Paladin и РЛС производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в Угледаре и 108-й бригады теробороны в Пречистовке и Новоселке в ДНР. Будем твердить, пока до вас не дойдет: хлопцы, тикайте!
Еще недавно руководивший Великобританией Борис Джонсон на телеканале «Рада» вставил шпильку журналистке из незалежной, сравнившей россиян с нацистами. Экс-премьер Британии посоветовал быть осторожнее с подобными аналогиями и не забывать, что и русские, и украинцы понесли гигантские потери от нацистского режима Германии 80 лет назад. При том Джонсон, конечно, не преминул высказать поддержку «народу Украины» в его справедливой борьбе за свободу. А ничего, что у многих этих «борцов» наколки с отсылом к нацистской Германии?
Дональд Трамп, предыдущий президент США, уверен, что договорился бы о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Мало того, Трамп убежден, что противостояния удалось бы избежать, останься он в Белом доме. Дональд неоднократно говорил о том, что военное столкновение на Востоке Европы способно вылиться в третью мировую. Трамп, в частности, утверждает, что после передачи Киеву американских и немецких танков ядерный конфликт стал реальным. Но вот про свой секрет быстрого его предотвращения экс-президент никаких подробностей не поведал. Хитрый рыжий лис.
Жительница Бирмингема Андреа заявила, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям. Она разместила у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины» и рассказала, что живет в районе, где полно представителей разных национальностей. После заселения украинка заявила, что «в этом районе чересчур много мусульман». Украинка возмутилась тем, что в школе, где учится ее ребенок, большинство - темнокожие и азиаты. Андреа предложила украинке искать новый дом и разорвала контракт.
С начала СВО в страны Старого Света из незалежной прибежало почти 8 миллионов человек. Одурманенные западной пропагандой европейцы, видимо, думали, что про рассказы про нацизм и расовую ненависть гостей – русские фейки. Ну и как теперь?..
Василий Мирошниченко, посол Украины в Канберре, призвал организаторов Australian Open запретить отцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира. По мнению дипломата из незалежной, поведение Джоковича-старшего - позор для Australian Open, против папаши надо ввести санкции, а его прославленный сын обязан высказать свое мнение об инциденте. Ранее Федерация тенниса Австралии пожурила серба Новака Джоковича и его отца Срджана - тот на Открытом чемпионате Австралии сфотографировался рядом с болельщиком, который был в футболке с буквой Z и с российским триколором. А вы Led Zeppelin тоже осуждать будете?
Bloomberg сообщил, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования почти 34 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Киева. План кражи в интересах режима Зеленского смогут провернуть, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты однажды все-таки придется вернуть Москве. Агентство полагает, что законных оснований для ареста российского имущества так и не найдено. И в Брюсселе решили для начала эти активы объединить - для извлечения прибыли. А уже после этого – передать Украине. Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс сообщил, что Вашингтон вскоре намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Вор на воре сидит и воришкой погоняет.
Сабрина Сингх, зам пресс-секретаря Пентагона, сообщила, что США не исключают возможности поставок Киеву других серьезных вооружений, кроме танков и РСЗО. Говоря о возможности поставок F-16, Сингх подчеркнула, что это тип вооружений потребует подготовки пилотов и того, чтобы дополнительное число людей покинуло поле боя для обучения обращению с совершенно новой системой. При этом она добавила, что украинцы продемонстрировали, что могут научиться обращению со сложными системами. Да, и обезьяну можно научить сбивать банан палкой.
А вот Германия продолжает пытаться призвать союзников в здравомыслию. Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что о поставке боевых самолетов Киеву не может быть и речи.
Le Monde сообщает, что к Париж все еще не созрел к поставкам танков Leclerc Киеву. В военных кругах Франции полагают, что их танки требуют такой значительной материально-технической поддержки и техобслуживания, которого на Украине обеспечить не смогут. Сейчас в армии Пятой республики есть 226 танков Lerlerc. Из них в эксплуатации находятся лишь две трети машин. И если разговоры о передаче киевскому режиму 100 танков перестанут быть только разговорами, то это может серьезно ослабить обороноспособность Франции. А им ведь еще звание чемпионов мира по футболу надо возвращать, а без танков это — вряд ли.
Агентство DPA сообщает, что первая группа офицеров ВСУ прибыла в ФРГ для освоение броневиков Marder, Другая группа украинцев скоро начнет обучаться работе с танками Leopard. Пока потеют в Кельне. Но их уже ждут спецы по противотанковой борьбе под Артемовском...
Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха», сообщил, что утверждения Киева о том, что российской армии в зоне СВО не хватает снарядов - чушь. В интервью РИА Новости Чемезов заявил: «Разговоры о том, что у России якобы заканчиваются снаряды —ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов. По некоторым видам оно увеличено на несколько порядков». Глава Ростеха отметил, что в ходе спецоперации, действительно, расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет. Но их поставки в войска не уменьшаются. По данным экспертов, в России интенсивно работают корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая делает номенклатуру ракет, «Алмаз-Антей», выпускающий зенитные управляемые ракеты, и концерн «Техмаш», производящий широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. А про «нехватку» поинтересуйтесь у «воинов света» в окопах на передовой.